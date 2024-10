Фильм «Мой дикий друг» получил две награды Международного кинофестиваля для детей и молодежи в Исфахане​​​​​​​​​​

Семейная мелодрама «Мой дикий друг», участвовавшая в конкурсной программе 36-го Международного кинофестиваля для детей и молодежи ICFF в Исфахане (Иран), была удостоена двух наград. Картина получил приз Молодого жюри за лучший фильм (Young Jury Award for the Best Film) и приз организации CIFEJ – Международного центра кино для детей и юношества (CIFEJ Prize).

Фестиваль проходил с 5 по 10 октября. Для участия в киносмотре фильм «Мой дикий друг» был отобран из перечня фильмов, представленных для рассмотрения организаторам ICFF компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

РОСКИНО в настоящее время активно развивает направление сотрудничества с международными кинофестивалями, предлагая российские фильмы и анимацию для участия в конкурсных и внеконкурсных программах.

«От имени всей творческой команды благодарю фестиваль и город Исфахан за столь теплый прием фильма и за высокую оценку нашей работы. Также благодарю компанию РОСКИНО за поддержку. Приятно получить приз CIFEJ и приз от Молодого жюри, поскольку наш фильм адресован именно молодежи. Кино на универсальном языке передает важные смыслы. Я очень рада, что мы смогли передать ценности, заложенные в книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», которая во многом вдохновила на создание картины. Это фильм о преданности, доброте, дружбе, смелости, и я рада, что он понятен и интересен международной аудитории фестиваля», – рассказала режиссер фильма «Мой дикий друг» Анна Курбатова.

«Мой дикий друг» – история для всей семьи о приключениях семиклассника Саши и дикого лисенка, спасенного мальчиком из рук браконьеров. В роли Саши – Елисей Чучилин; также в фильме снимались Юля Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов и другие. Авторы проекта вдохновлялись одной из самых популярных детских книг – «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Фильм вышел в российский прокат 8 августа 2024 года. В производстве картины приняли участие компании «Смарт Фильм», «Пропеллер Продакшн», «Интерфест», Свердловская киностудия, «Союзмультфильм». Фильм снят при поддержке Фонда кино.

Международный кинофестиваль для детей и молодежи (ICFF) организован Иранской организацией по кинематографии и аудиовизуальной индустрии, Фондом кино Фараби и муниципалитетом Исфахана и проводится с 1982 года. На участие в фестивале этого года было подано 176 заявок из 48 стран: Индии, Китая, России, Сербии, Франции, Италии, Испании, Мексики, Аргентины, Катара, Южной Кореи, Иордании, Японии и других. Основной фокус кинофестиваля ICFF 2024 – семейные ценности и фильмы, посвященные теме семьи.