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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фильм «Мой дикий друг» получил две награды Международного кинофестиваля для детей и молодежи в Исфахане​​​​​​​​​​

editor
By editor
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мой дикий друг - фильм

Семейная мелодрама «Мой дикий друг», участвовавшая в конкурсной программе 36-го Международного кинофестиваля для детей и молодежи ICFF в Исфахане (Иран), была удостоена двух наград. Картина получил приз Молодого жюри за лучший фильм (Young Jury Award for the Best Film) и приз организации CIFEJ – Международного центра кино для детей и юношества (CIFEJ Prize).

Фестиваль проходил с 5 по 10 октября. Для участия в киносмотре фильм «Мой дикий друг» был отобран из перечня фильмов, представленных для рассмотрения организаторам ICFF компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

РОСКИНО в настоящее время активно развивает направление сотрудничества с международными кинофестивалями, предлагая российские фильмы и анимацию для участия в конкурсных и внеконкурсных программах.

«От имени всей творческой команды благодарю фестиваль и город Исфахан за столь теплый прием фильма и за высокую оценку нашей работы. Также благодарю компанию РОСКИНО за поддержку. Приятно получить приз CIFEJ и приз от Молодого жюри, поскольку наш фильм адресован именно молодежи. Кино на универсальном языке передает важные смыслы. Я очень рада, что мы смогли передать ценности, заложенные в книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», которая во многом вдохновила на создание картины. Это фильм о преданности, доброте, дружбе, смелости, и я рада, что он понятен и интересен международной аудитории фестиваля», – рассказала режиссер фильма «Мой дикий друг» Анна Курбатова.

«Мой дикий друг» – история для всей семьи о приключениях семиклассника Саши и дикого лисенка, спасенного мальчиком из рук браконьеров. В роли Саши – Елисей Чучилин; также в фильме снимались Юля Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов и другие. Авторы проекта вдохновлялись одной из самых популярных детских книг – «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Фильм вышел в российский прокат 8 августа 2024 года. В производстве картины приняли участие компании «Смарт Фильм», «Пропеллер Продакшн», «Интерфест», Свердловская киностудия, «Союзмультфильм». Фильм снят при поддержке Фонда кино.

Международный кинофестиваль для детей и молодежи (ICFF) организован Иранской организацией по кинематографии и аудиовизуальной индустрии, Фондом кино Фараби и муниципалитетом Исфахана и проводится с 1982 года. На участие в фестивале этого года было подано 176 заявок из 48 стран: Индии, Китая, России, Сербии, Франции, Италии, Испании, Мексики, Аргентины, Катара, Южной Кореи, Иордании, Японии и других. Основной фокус кинофестиваля ICFF 2024 – семейные ценности и фильмы, посвященные теме семьи.

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