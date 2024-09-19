«Сладоскоп» – море сладкого и океан веселья

14-15 сентября в Москве состоялась первая в России выставка-ярмарка всех видов сладкого «Сладоскоп 2024». На два дня мы перенеслись в мир десертов и веселья – открывали новые вкусы, угощались сладким, слушали выступления именитых кондитеров, участвовали в конкурсах и много радовались.

Сладкая экспозиция не знала границ

Чего только не было на «Сладоскопе»! Гостей выставки-ярмарки ждала безграничная экспозиция, которую разрешалось трогать, пробовать и оценивать! Ведущие шоколатье угощали десертами и рассказывали о происхождение какао-бобов, посетители увидели шоколад от: Choco Studio, Royal Forest, The Fruit, WITCH SWEETS, «Трюфелиссимо», «ЧИСТЫЙ ВКУС ШОКОЛАДА», «ШЛЯГЕР ВКУСА», «Шоколад Эндорфин», «Шоколадный цех», «Шокополия».

Улыбчивые кондитеры, пряничные мастера, известные производители десертов принимали гостей, дарили подарки, с ними мы перенеслись в королевство сладостей: Belkaa_art, BossBerry™, Gnezdo, «I biscotti di Mаrina», MADU, SWEETY, «Белевская пастильная мануфактура», «Белое море», «Гнездо Финиста», «Гриняшкино», «Десерты Янота», «Имбирь и ваниль», «Кофетортик», «Мамин пряник», «Николай-Каравай», Пекарня-кондитерская «Яблочко», «Правильные травы», «Ручные конфеты Кати Буровой», «Северная лакомка», Студия «Волшебный шатер», «Фабрика Вкусных Букетов», «Фабрика напитков», «Шуйские ягоды», «Ягоды Счастья».

У посетителей «Сладоскопе» была уникальная возможность увидеть работы членов Ассоциации Пряничных Мастеров – на выставочном стенде были представлены пряники, которые с уверенностью можно назвать произведением искусства!

Жаркий сентябрь – отличный повод побаловать себя вкуснейший мороженным. На выставке-ярмарке гости угощались десертом от: Alcreme, BeyDondurma и Slad Miks.

Олимпиада «ВароВаренье» – победа досталась по вкусу!

В субботу в рамках выставки-ярмарки состоялась первая в нашей стране открытая олимпиада-дегустация «ВароВаренье», судьями которой выступили гости мероприятия и опытное жюри. Восемь хозяюшек представили варенье, сваренное с любовью и по семейным рецептам. Персиковое, малиновое, клубничное, виноградное, яблочное, апельсиновое, арбузное – какого только вкуса не было представлено! Признаться честно, судейство долго спорило, кому же должна достаться победа. По итогам решения компетентного жюри в лице Дмитрия Абрикосова – потомка купеческой династии, Екатерины Буровой – профессионального дегустатора и шоколатье, Лины Кусто – редактора и ведущей радиостанции «Калина Красная», Анастасии Королевой – хранительницы Трогательного музея «Чай с Вареньем» главный приз – денежная премия имени Алексея Ивановича Абрикосова в размере 50 000 рублей досталась Асташенко Галине из Ярославля. Хозяюшка вместе с внуками сварила тыквенное варенье «Секрет ёжиков», вкус и ингредиенты которого поразили судейство. По итогам народного голосования уникальный медный таз с деревянной ручкой достался Ирине и маленькой Еве, мама с дочкой представили на олимпиаде варенье «Персиковое наслаждение», название десерта говорит само за себя – гости наслаждались лакомством без остановки!

Насыщенная программа для всей семьи

«Сладоскоп» – стал настоящим праздником для юных сладкоежек и их родителей. Маленькие гости выставки-ярмарки перевоплотились в художников и оттачивали мастерство росписи на пряниках – формы котиков, цветочков, сердечек, а также разноцветная глазурь, съедобные украшения, море фантазии – пряники получились яркими и очень вкусными! Помимо этого, все желающие научились купажировать чай, делать вареньевые свечи и расписывать глиняные фигурки. Специально для тех, кто хотел стать кондитером на «Сладоскопе» прошли мастер-классы по лепке цветов из сахара, украшению капкейков, изготовлению леденцов, созданию букетов из зефира.

Трогательный музей «Чай с Вареньем» наглядно продемонстрировал, как варили десерт в начале прошлого века, гости мероприятия смогли поучаствовать в приготовлении лакомства и узнать секретные рецептуры из поваренной книги 1903 года.

Все два дня гости выставки-ярмарки обнимались, фотографировались и играли с любимыми героями детей и взрослых – ростовые куклы от «АЭРОдизайн для вас» никого не оставили равнодушным. Самые зажигательные отправились на «Сладкую вечернику» к Prazdnik_box – мыльные пузыри, яркое шоу и океан веселья!

Конкурс-поедание «Сладкожор» – истинный сладкоежка определен

15 сентября верхняя сцена выставки-ярмарки стала местом притяжения отважных сладкоежек, желающих испытать свои силы и съесть как можно быстрее 0,5 кг варенья! На протяжении всего дня вишневое лакомство от «Ягод Счастья» лилось рекой, а старинные весы помогали отвесить точное количество десерта. Схватка была нешуточная – каждая секунда была на вес золота! Всего в конкурсе поучаствовало более 20 человек, в общей сложности участники съели 11 кг вишневого варенья. 5 человек слопали десерт менее чем за 25 секунд, казалось бы, что быстрее уже невозможно, но победитель доказал обратное!

Главный приз в размере 50 000 рублей и звание настоящего сладкоежки забрал Роман, который съел 0,5 кг за 18 секунд. Самое интересное, что мужчина изначально не хотел участвовать в конкурсе – он боялся испачкать белую рубашку. Но после уговоров жены Рома рискнул и победил!

Уникальная программа на нижней сцене – такого еще не было!

Живая музыка, стихи, ценная информация и рассказы от самых-самых – так можно описать то, что происходило на нижней сцене выставки-ярмарки. Гости «Сладоскопа» услышали выступления профессиональных лекторов, опытных кондитеров, именитых шоколатье, представителей крупных компаний и узнали все про русские пряники, шоколад и варенье.

Посетителям мероприятия выдалась уникальная возможность увидеть ценные материалы, исторические снимки и познакомиться с родом русских кондитерских королей. Экспозицию, приуроченную к 200 летнему юбилею основоположника династии крупных и известных кондитеров России, Алексея Ивановича Абрикосова представлял потомок купеческой династии Дмитрий Абрикосов.

Выставка-ярмарка доказала, что сладкое – это искусство!