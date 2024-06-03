Талантливые дети получили гранты Мэра Москвы в области культуры

Тихон Евланов, студент МССМШ им. Гнесиных на вручении Гран-При

1 июня в парке «Сокольники» победители грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2024 года получили заветные статуэтки. Награда Правительства Москвы ежегодно вручается 99 лауреатам — талантливым ученикам столичных творческих школ и колледжей, а также становится известен обладатель Гран-при. Премия направлена на раскрытие потенциала участников и предоставление возможностей профессионального развития в будущем для одаренных детей. В этом году грантовый фонд конкурса увеличен с 3 740 000 до 12 370 000 миллиона рублей. Всего на участие в грантах в 2024 году было принято более 2,5 тысячи заявок от учащихся и коллективов московских школ и колледжей искусств, а с участниками олимпиад — это более 3,3 тысяч конкурсантов.

Церемония прошла в рамках Большого фестиваля школ искусств. Приглашенными звездами стали академические музыканты с мировым именем: солистка Большого театра России Екатерина Морозова, солист театра «Новая Опера», приглашенный артист Большого театра России Алексей Татаринцев, Заслуженная артистка России, солистка Большого театра России Агунда Кулаева, виолончелист, солист Московской филармонии Александр Рамм, трубач, звезда российской и мировой сцены Вадим Эйленкриг, пианист, Заслуженный артист России, солист Московской филармонии Борис Березовский, пианистка, солистка Московской филармонии Варвара Кутузова.

Лауреаты первой степени и Гран-при

Обладателем Гран-при в 2024 году стал 16-летний студент МССМШ имени Гнесиных, виолончелист Тихон Евланов. Тихон является лауреатом I степени в номинации «Оркестровые струнные инструменты» среди студентов профессиональных образовательных организаций, а среди учеников детских школ искусств в данной номинации победительницей стала арфистка Камила Воронина из музыкальной школы МГКМИ имени Ф. Шопена.

Победителями в номинации «Фортепиано» стали пианист музыкальной школы имени С.В. Рахманинова МГОДШИ «Измайлово» Лев Ермаков и студентка МССМШ имени Гнесиных София Рукина. Лауреатом I степени в номинации «Орган, клавесин» названа органистка Злата Ненахова из детской школы искусств М.А. Балакирева, а в номинации «Гитара» — гитаристка Анна Лавренова из школы искусств имени М.И. Глинки. Звание лауреата I степени в номинации «Фольклор» получил ученик детской школы искусств «Вдохновение» Владимир Фатьянов.

Среди юных музыкантов-духовиков обладателями грантов стали ученица Академии джаза Алиса Чередникова в номинации «Деревянные духовые инструменты», ученик музыкальной школы МГКМИ имени Ф. Шопена Георгий Лямичев в номинации «Медные духовые инструменты» и студентка МГКМИ имени Ф. Шопена Алиса Шишкова в номинации «Духовые инструменты».

Среди победителей номинации «Ударные инструменты» — ученица КМТИ имени Г.П. Вишневской Варвара Москвина и студентка МССМШ имени Гнесиных Елизавета Грунина.

Лучшей в номинации «Струнные народные инструменты» названа ученица музыкальной школы имени Л. Бетховена Ульяна Логунова, а в номинации «Клавишные народные инструменты» Карим Гайнуллин, баянист музыкальной школы имени Г.Ф. Генделя.

В номинации «Академический вокал» лауреатами I степени стали ученик детской школы искусств г. Московский Никита Зайцев и студентка МГИМ имени А.Г. Шнитке Анастасия Кобец. Звание лауреата первой степени в номинации «Эстрадно-джазовое искусство» получил Петр Яшков, ученик детской музыкальной школы имени И.О. Дунаевского.

Ученик детской школы искусств имени С.Т. Рихтера Максим Юров и студентка Московского хореографического училища при МГАТТ «Гжель» Виктория Соколова победили в номинации «Классическая хореография»; ученица школы искусств имени С.Т. Рихтера Арина Мацюк и студентка КМТИ имени Г.П. Вишневской Вероника Грищук — в номинации «Современная хореография», ученица школы искусств имени С.Т. Рихтера Мария Белугина и студентка МГХУ имени Л.М. Лавровского Майя Кабирова — в номинации «Народный танец».

Среди молодых актеров лауреатами стали ученица детской школы искусств имени Е.Ф. Светланова Ирина Степичева и студентка Московской театральной школы Олега Табакова Мария Шумилова.

Ученик детской художественной школы имени И.Е. Репина Даниил Тименко и студент КМТИ имени Г.П. Вишневской Даниил Арбузов победили в номинации «Живопись и декоративно прикладное искусство», а ученица детской школы искусств «СТАРТ» Елизавета Батурина — в номинации «Архитектура, дизайн».

Гранты первой степени творческим коллективам