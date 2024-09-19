Фонд Потанина и ТАСС открыли фотовыставку на Гоголевском бульваре в Москве

Уличная фотовыставка «Дорога добрых дел» начала работу на Гоголевском бульваре в Москве. 17 сентября в рамках пресс-конференции генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков рассказали о ее запуске. География проекта — от «Куршской Косы» и заказников Ленинградской области до Дальневосточного морского заповедника и «Кедровой Пади» на Дальнем Востоке. Все снимки жители и гости Москвы смогут увидеть на Гоголевском бульваре.

Основу экспозиции составили работы фотохудожников, показывающие природные и культурные достопримечательности разных уголков России. В этих местах с 2022 года проводятся волонтерские смены Школы Фонда.

Для Фонда Потанина выставка стала способом рассказать о своей деятельности за прошедшие 25 лет. Как отметила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева, за это время было поддержано около 4 тысяч разных проектов. Один из самых серьезных шагов в истории Фонда — запуск Федеральной стипендиальной программы для студентов и преподавателей, которая действует с 2000 года, а сообщество ее выпускников насчитывает порядка 30 тысяч человек.

Еще одна важная для Фонда тема — работа с целевыми капиталами в некоммерческих организациях. Когда полученные пожертвования не расходуются, а инвестируются, то уже полученная прибыль направляется для достижения стратегических целей. Как отметила Оксана Орачева, при поддержке Фонда и лично Владимира Потанина было создано 44 новых фонда целевого капитала, поддержаны 63 организации в 24 регионах. Фонд активно делится своим опытом в данной сфере, а среди поддержанных организаций есть эндаумент-фонд «Заповедного посольства». Именно в партнерстве с ним в рамках летней Школы Фонда проводятся эковолонтерские смены на заповедных территориях России. За три года было проведено 65 волонтерских программ, участие в которых приняли 560 человек. В этом году в 25 таких смен

отправились 200 студентов и преподавателей, прошедших конкурсный отбор. Они получили возможность не только помочь с благоустройством важных объектов, но и узнать больше о природном и культурном наследии страны.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Сама идея волонтерских лагерей выросла из инициативы наших стипендиатов, которые несколько лет назад сказали, что хотели бы делать работу, эффект от которой был бы виден сразу, и вносить свой вклад в экологию. Так появились наши волонтерские программы Школы Фонда, которые пользуются большим спросом, и сейчас мы решили показать заповедные территории через совместный проект с ТАСС, объяснив таким образом, чем занимается благотворительный грантодающий фонд. Фотохудожники как люди креативные помогают нам взглянуть на привычное и знакомое под другим углом и обратить внимание на какие-то детали. Здорово, что фотографии такие разные — каждая по-своему уникальна и интересна. Снимки рассказывают людям и про место, и про то, почему для выставки выбрали именно его».

Как отметил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков, работа Фонда Потанина показывает масштабы нашей страны — поддержку получают проекты в сфере образования, филантропии, культуры и спорта во многих регионах. По словам спикера, работать над выставочным проектом было легко, потому что ценности Фонда Потанина и информационного агентства совпадают.

Выставка представлена в формате путеводителя. Каждый снимок сопровождается подписью, рассказывающей о месте и том, что можно увидеть рядом с ним. В общей сложности представлено 32 работы лучших фотографов ТАСС. Среди них – Юрий Смитюк, Михаил Метцель, Александр Нечаев, Дмитрий Серебряков, Антон Новодережкин, Дмитрий Феоктистов, Елена Афонина, Сергей Мальгавко, Кирилл Кухмарь, Алексей Щукин.