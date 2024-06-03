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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Слава Копейкин, Яна Енжаева, Рузиль Минекаев и группа SQWOZ BAB на премьере криминальной комедии «На автомате»

editor
By editor
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на автомате - премьера сериала

На Плюс Даче в Парке Горького состоялся показ сериала Бориса Акопова «На автомате» — одного из самых ожидаемых проектов этого лета, который уже успели окрестить главным претендентом на звание «Слово пацана» этого года.

Перед показом сериал представили его создатели и актёры: шоураннеры Мариам Бохян и Юрий Воробьёв, ведущий продюсер Плюс Студии Дарья Капля, режиссёр Борис Акопов, а также актёры — Слава Копейкин, Денис Косиков, Николай Шрайбер, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер и Чингиз Гараев.

Показ посетили блогеры, режиссёры, сценаристы, актёры, продюсеры и представители индустрии: Рузиль Минекаев, Стас Круглицкий, Софья Лебедева, Марк Эйдельштейн, Яна Енжаева, Илья Виногорский, Софья Аржаных, Антон Рогачёв, Александра Киселева, Владимир Гарцунов, Сергей Новосад, Анастасия Талызина, Владимир Канухин, Катя Кабак, Ярослав Могильников, Тереза Диуро, Ульяна Пылаева, Диана Милютина, Соня Присс, Николай Чумаков, Андрей Савочкин, Андрей Бабаев, Анна Титова и другие.

«Как любые кинематографисты, мы мечтали об этом дне — дне премьеры нашего проекта. В этот прекрасный летний вечер я хочу поблагодарить всех за годы работы, когда мы писали сценарий, вместе радовались и страдали, ходили в экспедиции и обретали этот великолепный и незабываемый опыт. Всё это стало таким большим счастьем для нас. И мы искренне надеемся, что этот проект также станет значимым для вас. Спасибо, что вы сегодня с нами!» — поделилась шоураннер проекта Мариам Бохян.

«Сериальный формат подразумевает ряд особенностей, и одна из них в том, что первые серии — затравочка, которая втягивает тебя в историю, а ближе к середине начинается реальное мясо. Надеюсь, зрителей заинтересует эта история, и они проживут это кино вместе с героями от и до» — рассказал режиссер Борис Акопов.

«Для меня огромное счастье представлять сегодня этот проект вместе с такой замечательной командой. Я благодарна всем причастным, кто три с половиной года работал над этим проектом, бережно нес его на своих руках. Большое спасибо за этот материал, за то, что наполнили проект жизнью, энергией, дерзостью, юностью, мечтаниями, жаждой жизни. Это очень круто. Спасибо всем большое и приятного просмотра» — поделилась ведущий продюсер Плюс Студии Дарья Капля.

После просмотра гостей ждал музыкальный сюрприз — выступление рэпера SQWOZ BAB, который недавно выпустил клип на песню «Озеро в лесу» со Славой Копейкиным в главной роли.

Ниже мы публикуем впечатления гостей о сериале:

  • «Очень прикольный сериал. Обычно хочется отвлечься куда-то на соцсети, уведомления, или пойти отдохнуть. А здесь залетели обе серии. Очень круто, остросюжетно, классно» — рассказал блогер Стас Круглицкий.
  • «Я абсолютно очарована ребятами. Мне кажется, у меня заболели щеки, пока я смотрела, так как не могла перестать улыбаться. Они прекрасные и, мне кажется, невозможно не отдать им свое сердце, неважно, сколько тебе лет. И прекрасные музыкальные решения, и интересные монтажные склейки. У меня появилось желание смотреть дальше. А это самое главное. Цепляет, попадает, прекрасно» — поделилась актриса Софья Аржаных («Цикады»).
  • «Это задорно и это весело. Местами абсолютно непонятно, потому что много всего показали за короткий промежуток времени. Очень нравится картинка и операторская работа. Андрей Лунинский, оператор, безумно классный. Я с ним работал на «Трудных подростках», сразу видно почерк мастера» — поделился актер Владимир Гарцунов («Трудные подростки», «Крецул»).
  • «Мне очень понравился актерский дуэт Дениса и Славы, как и сам сериал. Я бы поставил ему высокую оценку на Кинопоиске! История захватывающая и 100%, когда выйдут остальные серии, я их посмотрю. Было интересно!» — рассказал актер Ярослав Могильников («Слово пацана: Кровь на асфальте»).
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