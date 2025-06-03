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«Московские каникулы» открыли новый сезон в парках столицы

editor
By editor
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московские каникулы - парки москвы
Фото © пресс-служба МОСГОРТУР

1 июня МОСГОРТУР провел акцию «Запуск лета», которая посвящена Международному дню защиты детей и годовщине проекта «Московские каникулы». Вот уже второй год, при поддержке Департамента культуры города Москвы, МОСГОРТУР организует творческие занятия и мастер-классы для детей на площадках столичных учреждений культуры и в городских парках.

В этот день в трех столичных парках: Измайловском парке (Усадьба Деда Мороза), парке Красная Пресня и Серебряном бору – был организован праздник, на котором дети танцевали, играли в веселые игры, давали интервью и делились летними эмоциями. Главным героем праздника стал Дима Летний – Курьер летних радостей, который путешествовал по площадкам, собирая детские мечты, нарисованные на бумаге. На площадке в Серебряном бору все рисунки превратились в большую галерею под открытым небом.

На церемонии открытия в небо взлетел воздушный змей «Московских каникул», а генеральный директор МОСГОРТУРа Денис Буянов официально объявил о старте второго сезона проекта «Московские каникулы».

«Мы получили, казалось бы, такие простые ответы, что лето – это радость, улыбки, общение со сверстниками, друзьями, желание узнать что-то новое. Но это и есть самое главное. И можно сказать, что мы немножко «списали» у детей, потому что наши программы действительно объединяют все эти пожелания. Сегодня мы даем старт лету. Мы хотим пожелать вам и всем детям, вожатым, родителям отправиться навстречу московским каникулам», — сказал на открытии нового сезона Денис Буянов.

Для того чтобы понять, что действительно интересно детям, и сделать отдых по-настоящему полезным и развивающим, организаторы запустили эстафету встречи лета. Московские парки объединились для того, чтобы собрать рисунки и пожелания детей, взять у них интервью и узнать, чего ребята по-настоящему ждут от лета. Вот что они ответили.

  • Саша, 8 лет: «Мне нравится лето, потому что мы с мамой ходим на разные занятия, в музеи и парки. Я летом больше всего жду хорошую погоду и День защиты детей, и вот он наступил. В этот день мы с мамой, папой и братом ходим куда хотим, в разные парки и музеи. Для меня лето – это красота».
  • София, 8 лет: «Летом можно гулять до вечера, летом тепло, можно рассматривать бабочек и красивые цветы. Еще я люблю ходить с друзьями на прогулки. В этом парке мы с подружкой постоянно играем и устраиваем пикники. Для меня лето — это жара и игры на свежем воздухе. Лето – это радость».
  • Петя, 8 лет: «Дети ждут лета, потому что хочется отдохнуть, потому что устали от школы, от садика, на море можно съездить. Летом я больше всего жду своего дня рождения, каникул, жаркой погоды и отдыха. Для меня идеальное лето – это когда я в лагере, у реки, в лесу. Это отдых, это веселое настроение. Это время, когда я могу гулять и играть с друзьями».

Этим летом Москва снова станет настоящим городом детского отдыха. Будет работать множество площадок, на которых пройдут по-настоящему интересные и разнообразные занятия, где с детьми будут работать профессионалы – Московские вожатые. Они знаю сотни игр, могут найти подход к самым разным детям и умеют создавать атмосферу радости и легкости.

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