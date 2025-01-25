«Сейчастье»: новая песня АRT!ШОК заняла 20 место в чарте Bandlink

24 января на аудиостриминговых платформах вышел трек «Сейчастье» — дуэт автора-исполнителя АRT!ШОК и певицы Анитой Светлогорской. Песня заняла 20 место в чарте Bandlink — Топ-100 самых популярных страниц музыкальных релизов страны.

«В наше время очень легко поддаться соблазну жить отложенной жизнью. Ради счастья в будущем изнурять себя, постоянно откладывать главное и лучшее на потом. «Сейчастье» – это наш призыв искать радость и полноту бытия в настоящем. Это про внутреннее самоощущение и настрой здесь и сейчас», — комментирует АRT!ШОК.

«Сейчастье» — вдохновляющий гимн гармоничной любви. Выразительный текст с необычными рифмами и цепляющая мелодия окутывают уютом, заряжают оптимистичной верой, что мы сами творцы своей судьбы и каждый может найти вторую половинку, оставаясь цельным. Пульсирующий бит и атмосферные синтезаторы, отсылающие к стилю deep-house, создают приподнятое настроение и словно призывают раствориться в танце.

АRT!ШОК — артист-праздник, победитель конкурса TRUE MUSIC («Видео, которым хочется поделиться»), серебряный призер турнира от «ПРО ПЕСНИ» («РОК»). Певец выпустил 14 синглов, попал в 10 редакционных и кураторских плейлистов (Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук, Spotify). Его треки набрали более 2 млн просмотров и более 300 тысяч прослушиваний, ротировались на радио Nara FM, «Земля Плюс», SINTEZI, Hookah Radio, Свой стиль, KOMPROMIS FM, «Экспресс» и Взамен ФМ.

Анита Светлогорская — лауреат вокальных конкурсов. Реализовавшись как психолог, получила среди клиентов и коллег прозвище «Муза любви». Опыт соединения сердец и глубокие смыслы перенесла в терапевтичную музыку. В 2024 году исполнительница провела творческий вечер в арт-кафе «Пушкарёв», участвовала в концертах сообщества «Квартирник ФМ», пела на юбилее сообщества «Деловой чайник» и многих других мероприятиях.

«Трек отлично подходит для досуга с любимыми и близкими, мечтаний о главном. Мы уже получили много отзывов о том, что песня помогает преодолевать невзгоды и поднимает настроение. Воодушевлять своей музыкой — это тоже сейчастье», — рассказала Анита Светлогорская.

Артисты уже дважды исполнили «Сейчастье» на фестивале трансформационных игр «ПРО-ЯВЛЕНИЕ» (Руки вверх бар). Официальная презентация песни состоится 26 января на творческом вечере Аниты Светлогорской в лофте «Комод».