25 апреля 2021 года в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоится VIII Благотворительная барахолка проекта «Делись добром, Москва!» и Благотворительного фонда «Дом с маяком» — «Мода на Благотворительность»! Все вырученные средства будут направлены на помощь подопечным фонда.
Каждое такое мероприятие собирает для фонда колоссальные деньги. Последняя Барахолка по итогам собрала более 4 миллионов рублей, было представлено более 3 000 единиц одежды, обуви и аксессуаров от известных брендов, а также новые и винтажные предметы гардероба от частных лиц и звёзд театра, музыкальной сцены, кино и спорта.
Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет на территории Москвы и Московской области. Под опекой в проектах фонда более 750 детей. Бюджет фонда складывается преимущественно из небольших пожертвований обычных людей. Сотрудники фонда предоставляют семьям постоянное медицинское сопровождение, психологическую, социально-правовую и благотворительную поддержку.
Подробнее о благотворительной барахолке можно узнать посмотрев буклет, скачав его по предложенной ссылке.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.