Мода на Благотворительность!

25 апре­ля 2021 года в оте­ле «Бал­чуг Кем­пин­ски Москва» состо­ит­ся VIII Бла­го­тво­ри­тель­ная бара­хол­ка про­ек­та «Делись доб­ром, Москва!» и Бла­го­тво­ри­тель­но­го фон­да «Дом с мая­ком» — «Мода на Бла­го­тво­ри­тель­ность»! Все выру­чен­ные сред­ства будут направ­ле­ны на помощь под­опеч­ным фонда.

Каж­дое такое меро­при­я­тие соби­ра­ет для фон­да колос­саль­ные день­ги. Послед­няя Бара­хол­ка по ито­гам собра­ла более 4 мил­ли­о­нов руб­лей, было пред­став­ле­но более 3 000 еди­ниц одеж­ды, обу­ви и аксес­су­а­ров от извест­ных брен­дов, а так­же новые и вин­таж­ные пред­ме­ты гар­де­роба от част­ных лиц и звёзд теат­ра, музы­каль­ной сце­ны, кино и спорта.

Бла­го­тво­ри­тель­ный фонд «Дом с мая­ком» помо­га­ет неиз­ле­чи­мо боль­ным детям и моло­дым взрос­лым до 30 лет на тер­ри­то­рии Моск­вы и Мос­ков­ской обла­сти. Под опе­кой в про­ек­тах фон­да более 750 детей. Бюд­жет фон­да скла­ды­ва­ет­ся пре­иму­ще­ствен­но из неболь­ших пожерт­во­ва­ний обыч­ных людей. Сотруд­ни­ки фон­да предо­став­ля­ют семьям посто­ян­ное меди­цин­ское сопро­вож­де­ние, пси­хо­ло­ги­че­скую, соци­аль­но-пра­во­вую и бла­го­тво­ри­тель­ную поддержку.

Подроб­нее о бла­го­тво­ри­тель­ной бара­хол­ке мож­но узнать посмот­рев бук­лет, ска­чав его по пред­ло­жен­ной ссылке.

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