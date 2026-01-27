Оплата публикаций

Платиновый прорыв: Группа «Рождество» отметила миллиард прослушиваний хита «Так хочется жить!»

Фото: пресс-служба Радио «Шансон»

В эфире программы «Живая струна» на радио «Шансон» произошло знаковое событие: группа «Рождество», многократный лауреат премии «ШАНСОН ГОДА», получила заслуженную награду – платиновый диск за феноменальный миллиард прослушиваний их бессмертного хита «Так хочется жить!».

В рамках живого выступления, где музыканты исполнили свои самые любимые публикой композиции, музыкальный продюсер выпускающего лейбла «Креатив Медиа» Сергей Шевелев торжественно вручил солисту, создателю и идейному вдохновителю группы Геннадию Селезневу заветный платиновый диск. Этот момент стал ярким подтверждением невероятной популярности и глубокого резонанса, который песня «Так хочется жить!» нашла у слушателей по всему миру.

«Получение платинового диска за миллиард прослушиваний – это свидетельство того, что музыка группы «Рождество» продолжает жить, вдохновлять и дарить надежду, подтверждая статус коллектива как одного из самых любимых и востребованных на российской эстраде», — прокомментировал музыкальный продюсер выпускающего лейбла «Креатив Медиа» Сергей Шевелев.

По словам представителя лейбла, хит «Так хочется жить!» – это настоящий гимн жизни, который трогает сердца миллионов.

Все композиции группы, включая этот знаковый трек, написаны талантливым Геннадием Селезневым. Его авторский почерк узнаваем и любим слушателями, ведь такие песни, как «Карандаши», «Молодость», «Не живите с нелюбимыми», «Белая-белая», «Птичка моя на проводе» и многие другие, прочно обосновались в эфирах радиостанций и в плейлистах как взрослой, так и молодой аудитории.

Сегодня группа «Рождество» – это гармоничный и творческий дуэт Геннадия Селезнева и Ольги Селезневой. Их совместное творчество продолжает радовать поклонников как проверенными временем хитами, так и новыми композициями, которые уже успели завоевать сердца слушателей. Выступления группы «Рождество» всегда отличаются искренностью, неподдельной эмоциональностью и высочайшим уровнем исполнения, оставляя после себя только самые теплые и светлые впечатления.

Напомним, что идея создания группы «Рождество» родилась в ночь с 6 на 7 января 2008 года у Геннадия Селезнева и его друга Андрея Насырова. Название «Рождество» было выбрано как символ всего нового и рождающегося. Группа впервые заявила о себе на фестивале «Гуляй, душа» в Москве, где одержала победу с песнями «Карандаши» и «Молодость». В 2013 году «Рождество» стало обладателем престижной премии «Шансон года» в Кремле. А в 2023 году песня «Так хочется жить!» получила новое звучание, став главным саундтреком к сериалу «Настоящий».

В настоящее время дуэт Геннадия и Ольги Селезневых продолжает активно работать над новым материалом, стремясь сохранить ту же эмоциональную глубину и мелодичность, которая принесла им столь широкую известность. Их концерты – это всегда событие, где зрители получают не только качественное музыкальное исполнение, но и возможность прикоснуться к настоящей, искренней музыке, которая идет от сердца.

