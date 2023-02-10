Служебный роман на «Киносвидании»

К Дню святого Валентина телеканал романтических комедий «Киносвидание» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») подготовил специальную верстку фильмов про служебные романы. Смотрите всю следующую рабочую неделю, с 13 по 17 февраля, в 19:30.

13 февраля — «Притворись моей женой». Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон в романтической комедии о пластическом хирурге, который выдумал себе развод, чтобы завоевать сердце новой знойной красотки. В роли подставной «бывшей» — его секретарша.

14 февраля — «Голая правда». Романтическая комедия о столкновении женских идеалов и мужских ценностей. Брутальный телеведущий помогает консервативной коллеге-продюсеру устроить свою личную жизнь. В главных ролях Джерард Батлер и Кэтрин Хайгл.

15 февраля — «Чего хотят женщины». Нестареющая классика с Мэлом Гибсоном и Хелен Хант. Из-за несчастного (или счастливого?) случая самоуверенный ловелас начинает слышать мысли женщин. Благодаря этому вместо желанного повышения по работе он находит любовь своей жизни.

16 февраля — «Очень плохая училка». Кэмерон Диас, Джастин Тимберлейк и Джейсон Сигел в первоклассной комедии о гламурной учительнице средних классов, которая после разрыва с бойфрендом начинает копить на новый бюст. Тем временем на горизонте появляется учитель-красавчик из состоятельной семьи.

17 февраля — «Мой любимый враг». Люси Хейл и Остин Стоуэлл в экранизации одноименного книжного бестселлера. Главные герои конкурируют за повышение на работе и пытаются соблазнить друг друга ради выгоды. Но что-то идет не по плану: страстный поцелуй в лифте переворачивает их жизни вверх дном.

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