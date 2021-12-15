Звезды сериала «Время гнева» на светском приеме в усадьбе Муравьевых-Апостолов

14 декабря Кристофер Муравьев-Апостол, потомок знаменитого декабриста, принимал в своей родовой усадьбе на Старой Басманной улице актеров и создателей сериала «Время Гнева», премьера которого ожидается весной будущего года в онлайн-кинотеатре KION и в эфире Первого канала.

Александр Домогаров и Владислав Ветров

Игорь Петренко и Кристина Бродская

Мария Коняшкина

Александр Метелкин

Павел Баршак и Анастасия Дятлова

Гостями вечера стали Леонид Бичевин, Игорь Петренко, Александр Домогаров, Никита Высоцкий, Владислав Ветров, Даниил Воробьев, Павел Баршак, Кристина Бродская, Марина Коняшкина, Андрей Мартынов, Елена Лотова, Александр Метелкин, Александра Власова. В этот вечер в особняк Муравьевых-Апостолов приехали также продюсеры проекта Константин Эрнст, Анатолий Максимов и Игорь Мишин.

Среди приглашённых были и молодые люди, представляющие дружный фандом «Союза Спасения», которому уже почти два года. Фан-база фильма ведёт аккаунты в социальных сетях, регулярно выпускает журнал, создала артбук проекта и другой творческий контент, прямо и косвенно связанный с его героями.

Кристофер Муравьев-Апостол специально приехал в Россию, чтобы принять в своём родовом гнезде съёмочную группу в годовщину декабристского восстания и поблагодарить ее за фильм «Союз Спасения» и новый сериал «Время гнева» — снятый кинокомпанией «Дирекция кино» при участии Первого канала и KION, премьера которого только ожидается.

«Время Гнева» — это полная история главных действующих лиц восстания декабристов.

Он рассказал собравшимся гостям, что, увидев однажды «Звезду пленительного счастья», он мечтал, чтобы в России сняли еще один фильм об этих событиях, и был взволнован, когда узнал, что одним из главных героев фильма станет Сергей Муравьев-Апостол, и что съемки в том числе будут проходить в отреставрированном им особняке на Старой Басманной.

Впервые после окончания съемок команда фильма вновь собралась в доме Муравьевых-Апостолов, где снималось несколько сцен проекта.

«Время гнева» сочетает эпический размах и острый драматический сюжет, основанный на реальных событиях. Проект использует уникальную компьютерную графику в новых для отечественной индустрии масштабов.

Увидеть восемь серий «Времени гнева» можно будет в 2022 году — эксклюзивно в сети в онлайн-кинотеатре KION. А вслед за этим состоится его эфирная премьера на Первом канале.

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