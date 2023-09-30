Создатели анимационного проекта «Смешарики» представили эксклюзивный ограниченный тираж виниловой пластинки «Смешарики. 20 лет вместе». В трек-листе 16 безусловных хитов – золотая коллекция композиций, созданных для проекта ГК «Рики» композиторами Сергеем Васильевым и Мариной Ланда, с первых серий и до сегодняшнего дня.

«В нашем детстве пластинки – были самым лучшим подарком. "Бременские музыканты", "Голубой щенок", "Алиса в стране Чудес" – до сих пор хранятся, как самые дорогие сердцу воспоминания. Позднее ни кассеты, ни диски не вызывали таких бурных и счастливых эмоций… И вот сейчас выходит наша первая пластинка, в которую вошли только аутентичные треки из сериала. Трудно передать всю гамму чувств. Очень надеемся, что она придется по душе не только фанатам "Смешариков". Нам очень хочется, чтобы ее слушали и переслушивали. Бережно хранили и, потом передавали дальше!», – рассказывают композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев.

Пластинка станет настоящим подарком не только всем поклонникам анимационного сериала о жителях Ромашковой долины, но и музыкальным гурманам, ведь в ней собраны песни, которые сегодня уже можно назвать «классикой». «От винта!» из серии «Полёты во сне и наяву», «Обормот», звучащая в нескольких эпизодах и конце титров полнометражного анимационного фильма «Смешарики. Дежавю», и конечно же, «Круглая песня» – неофициальный гимн всех Смешариков и их почитателей – эти и другие композиции представлены в исполнении Сергея Васильева, Марины Ланда, Сергея Мардаря (голос Кар-Карыча и Совуньи), Михаила Черняка (голос Лосяша, Копатыча, Пина), Антона Виноградова (голос Кроша), Вадима Бочанова (голос Бараша), Александра Шпынева и артистов Музыкального Театра Детей Марины Ланда.

Благодаря современным технологиям создателям альбома удалось достичь максимального качества аналогового звука, передав весь драйв, легкость и задор, которые присущи только «Смешарикам».

«Виниловая пластинка – это эстетика! Вещь коллекционная для особых почитателей и преданных фанатов "Смешариков”. Как, впрочем, и сами наши круглые герои давно являются одним из узнаваемых символов современной культуры. Хочется верить, что это первое издание станет семейным артефактом, который будет передаваться из поколения в поколение. И добрая музыка, созданная прекрасными композиторами - Мариной Ланда и Сергеем Васильевым теперь будет согревать миллионы сердец, звуча на виниловых проигрывателях», – прокомментировала Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики».

Отдельного внимания заслуживает дизайн обложки, созданный Салаватом Шайхинуровым – соавтором идеи, художником-постановщиком сериала «Смешарики», создателем образов персонажей и арт-директором ГК «Рики». Пастельные тона, акварельная техника и любимые герои – пластинка не только украсит любую коллекцию, но и займет в ней достойное место.

Альбом «Смешарики. 20 лет вместе» вышел на чёрном виниле.

Список композиций:

Сторона А

«Марафонец»

«Обормот»

«Право на одиночество»

«Плюс 7 минус 7»

«Куда уходит старый год»

«Славный город Кострома»

«От винта!»

«Новогодняя колыбельная»

Сторона Б

«Шубиду»

«Белым на белом»

«Вести-бу-би-лю-би-бу»

«Ветер ветер»

«Бедненький больной»

«Город Омск»

«Ниточка»

«Круглая песня»

Visited 1 times, 1 visit(s) today