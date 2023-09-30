Создатели анимационного проекта «Смешарики» представили эксклюзивный ограниченный тираж виниловой пластинки «Смешарики. 20 лет вместе». В трек-листе 16 безусловных хитов – золотая коллекция композиций, созданных для проекта ГК «Рики» композиторами Сергеем Васильевым и Мариной Ланда, с первых серий и до сегодняшнего дня.
«В нашем детстве пластинки – были самым лучшим подарком. "Бременские музыканты", "Голубой щенок", "Алиса в стране Чудес" – до сих пор хранятся, как самые дорогие сердцу воспоминания. Позднее ни кассеты, ни диски не вызывали таких бурных и счастливых эмоций… И вот сейчас выходит наша первая пластинка, в которую вошли только аутентичные треки из сериала. Трудно передать всю гамму чувств. Очень надеемся, что она придется по душе не только фанатам "Смешариков". Нам очень хочется, чтобы ее слушали и переслушивали. Бережно хранили и, потом передавали дальше!», – рассказывают композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев.
Пластинка станет настоящим подарком не только всем поклонникам анимационного сериала о жителях Ромашковой долины, но и музыкальным гурманам, ведь в ней собраны песни, которые сегодня уже можно назвать «классикой». «От винта!» из серии «Полёты во сне и наяву», «Обормот», звучащая в нескольких эпизодах и конце титров полнометражного анимационного фильма «Смешарики. Дежавю», и конечно же, «Круглая песня» – неофициальный гимн всех Смешариков и их почитателей – эти и другие композиции представлены в исполнении Сергея Васильева, Марины Ланда, Сергея Мардаря (голос Кар-Карыча и Совуньи), Михаила Черняка (голос Лосяша, Копатыча, Пина), Антона Виноградова (голос Кроша), Вадима Бочанова (голос Бараша), Александра Шпынева и артистов Музыкального Театра Детей Марины Ланда.
Благодаря современным технологиям создателям альбома удалось достичь максимального качества аналогового звука, передав весь драйв, легкость и задор, которые присущи только «Смешарикам».
«Виниловая пластинка – это эстетика! Вещь коллекционная для особых почитателей и преданных фанатов "Смешариков”. Как, впрочем, и сами наши круглые герои давно являются одним из узнаваемых символов современной культуры. Хочется верить, что это первое издание станет семейным артефактом, который будет передаваться из поколения в поколение. И добрая музыка, созданная прекрасными композиторами - Мариной Ланда и Сергеем Васильевым теперь будет согревать миллионы сердец, звуча на виниловых проигрывателях», – прокомментировала Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики».
Отдельного внимания заслуживает дизайн обложки, созданный Салаватом Шайхинуровым – соавтором идеи, художником-постановщиком сериала «Смешарики», создателем образов персонажей и арт-директором ГК «Рики». Пастельные тона, акварельная техника и любимые герои – пластинка не только украсит любую коллекцию, но и займет в ней достойное место.
Альбом «Смешарики. 20 лет вместе» вышел на чёрном виниле.
Список композиций:
Сторона А
- «Марафонец»
- «Обормот»
- «Право на одиночество»
- «Плюс 7 минус 7»
- «Куда уходит старый год»
- «Славный город Кострома»
- «От винта!»
- «Новогодняя колыбельная»
Сторона Б
- «Шубиду»
- «Белым на белом»
- «Вести-бу-би-лю-би-бу»
- «Ветер ветер»
- «Бедненький больной»
- «Город Омск»
- «Ниточка»
- «Круглая песня»
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