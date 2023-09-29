В Государственном Кремлёвском Дворце состоялось большое музыкально-театрализованное представление «Люди, люди – высокие звезды…», посвящённое 100-летию со дня рождения великого поэта Расула Гамзатова. Мероприятие прошло в рамках культурного проекта «Родники Расула Гамзатова» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Открыл праздничный концерт Президент России Владимир Путин. Он отметил, что «благодарен судьбе за встречи с этим поистине великим человеком, за возможность слушать его образную, сочную, поистине народную речь, восхищаться глубиной его мысли и филигранным жизнелюбивым юмором». Президент Владимир Путин также назвал Гамзатова народным поэтом: «Масштабность его художественного мышления просто потрясает, — подчеркнул Владимир Владимирович. — Он воспевает природу, человека, патриотизм, обращается к истории, прошлому, как к урокам, даёт наказ молодым хранить верность не только обычаям отцов, но и их мужеству, совести и чести. Наследие Расула Гамзатовича выходит далеко за рамки искусства — это скорее учебник жизни, где можно найти ответы на самые острые, самые чувствительные вопросы».

Напомним, что в 2023 году наша страна отмечает 100-летие со дня рождения народного поэта. Важность события подтверждает Указ Президента Российской Федерации №383 от 1 июля 2021 года «О праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова». Проект «Родники Расула Гамзатова» является значимой частью юбилейных мероприятий, а музыкально-театрализованное представление «Люди, люди – высокие звезды…», в рамках проекта, – его ключевой частью.

Всеми любимые песни, написанные на стихи поэта, а также выдающиеся литературные произведения Расула Гамзатова на сцене ГКД с участием творческих коллективов Республики Дагестан исполнили народные и заслуженные артисты: Юрий Антонов, Валерия, Александр Буйнов, Сосо Павлиашвили, Зара, Лев Лещенко, Аскар Абдразаков, Александр Олешко, Жасмин, Стас Пьеха, Марк Тишман, Александр Панайотов, Сергей Волчков, Аглая Шиловская, группа «Цветы», Евгений Кунгуров, Эмиль Кадыров, Сергей Волчков, Даниил Батманов, Тагир Курачев и другие. Стихи поэта со сцены Кремля прочитали Дмитрий Дюжев и Александра Ребенок. Вели концерт: Екатерина Гусева и Евгений Дятлов.

Певица Валерия назвала Расула Гамзатова символом поколения великих творцов Советского Союза, воспевавших свою Родину, свой язык, свои традиции: «Когда мы начали готовиться к этому мероприятию, первой мыслью было: как здорово, что проводится такой концерт! Я благодарю всех, кто организовал это мероприятие, кто дал возможность ещё раз насладиться творчеством этого великого сына аварского народа. Его песни настолько укоренились, что люди уже поют их, как народные. И для меня было большой честью принять участие в концерте».

Певица Зара добавила, что великий поэт — совесть нашего государства: «Мы все воспитаны на стихах Расула Гамзатова. И, конечно, песня «Журавли», как мне кажется, стала символом нашей большой многонациональной страны, которая так много вынесла и выстояла».

А Лев Лещенко добавил, что Расул Гамзатович был неформальным человеком: «Это был человек-мысль, человек-борец, человек-пассионарий! Вся его поэзия насыщена серьёзными, значимыми мыслями, которые были зарифмованы. И в прошлом веке, и в нынешнем поэт не перестаёт быть популярным, потому что его стихи звучат очень гордо».

Основная идея представления — средствами художественной выразительности и современного технического оснащения показать мир глазами легендарного поэта. Сюжетная линия концерта представляет собой некое путешествие по «книге жизни» Расула Гамзатовича. Каждая новая страница — это важнейшие события его биографии, тесно переплетённые с историей страны.

Помимо Москвы, музыкально-театрализованное представление «Люди, люди – высокие звезды…» показали в Махачкале. В рамках культурного проекта «Родники Расула Гамзатова» планируется также ряд других мероприятий, посвященных творчеству великого поэта. В Санкт-Петербурге, Беларуси, Азербайджане, Узбекистане и Кыргызской Республике состоятся выставки прикладного творчества, мастер-классы и круглые столы.

Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, переводчик. Известен своей активной общественной и политической деятельностью. Награжден Сталинской и Ленинской премией, имеет звание народного поэта Дагестанской АССР и Героя Социалистического Труда. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Творчество поэта известно не только в Дагестане и России, но и во всем мире. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе «Высокие звезды», «Письмена», «Год моего рождения». Многие стихи поэта положены на музыку. Скончался поэт 3 ноября 2003 года. Похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.

Предложение главы Дагестана Сергея Меликова объявить 2023 год Годом Расула Гамзатова было поддержано Владимиром Путиным, который лично знал прославленного поэта и высоко ценил его творчество и вклад в отечественную культуру. Указ Президента России о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, «учитывая значительный вклад Р.Г. Гамзатова в отечественную культуру», был опубликован 1 июля 2021 года.

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