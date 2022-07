Фестиваль российского рока и новый состав группы «Парк Горького» в Зеленом театре Парка Горького!

28 августа в Зелёном театре парка Горького на фестивале «35 лет SNC» состоится презентация нового состава легендарной группы «Парк Горького»!

Созданный мной 35 лет назад проект группы «Парк Горького» («ПГ») имеет свою длинную и для многих, может быть, спорную и запутанную историю. В действительности все не сложно, и, если кому-то захочется, можно посмотреть на официальном сайте группы gorkypark-band.ru и разъясняющие документы, и факты, и рассказы очевидцев о создании группы и первых годах ее существования.

Если коротко, то я в январе 1987 года собрал музыкантов и работал с группой всерьез, принимая все принципиальные решения и в музыке, и в карьере с 1987 по 1990 год. В 90-м, когда я отправил их на гастроли в Америку, группа распалась. Николай Носков вернулся в Москву, а остальные музыканты «убежали» от меня и остались в Америке, пытаясь продолжить карьеру.

То, что делали оставшиеся музыканты, которых становилось все меньше и меньше от оригинального состава, фактически была уже совсем другая группа. И по идее они должны бы были не пользоваться не принадлежащим им названием, а придумать свое. При этом я 30 лет не предъявлял группе претензий за незаконное использование названия и ее логотипа, хотя у меня были все на то основания и законные права и в России, и в США. Собственно говоря, я и сейчас не предъявляю претензий к прошлому — что было, то было.

В результате на сегодняшний день реальной группы «ПГ» не существует. Лидер-вокалист и лицо группы Николай Носков и я как создатель и генеральный продюсер уже давно не с группой, Яненков и Львов по внутренним конфликтам или другим причинам тоже исчезли в «дебрях Борнео», а оставшиеся Александр Маршал и Алексей Белов имеют собственные, не зависимые друг от друга проекты, в которых довольно успешно работают.

Пару месяцев назад, когда было решено провести фестиваль, посвященный 35-летию нашего Центра, естественно, вспомнили «ПГ», который был первой группой нашего продюсерского Центра. И я подумал, почему бы на новом витке жизни не восстановить мой успешный продюсерский проект, фактически развалившийся более 30 лет назад. Я решил собрать молодых талантливых ребят. Но, кроме того, на бас-гитару и барабаны я изначально пригласил моих друзей — мировых звезд Марко Мендозу и Кенни Аронова. Я это сделал потому, что мне в этот раз хотелось собрать российско-американский состав. Они с удовольствием включились в проект. Обе ритм-секции могут выступать и за рубежом, и в России.

Можно долго расхваливать музыкантов, но лучше просто послушать их записи, а еще лучше услышать их живьем 28 августа на их премьерном выступлении на фестивале «35 лет SNC» в Зеленом театре парка Горького. На это выступление мы пригласили гостем Николая Носкова, и если у него хватит сил и здоровья, то он споет с ребятами несколько песен. Мне очень хотелось его пригласить не только потому, что он великолепно поет даже сейчас, после того, что с ним случилось, но и потому, что я его очень уважаю как личность, так как на протяжении 35 лет он вел себя всегда достойно.

Честно говоря, я вообще не вижу никакого конфликта и тем более скандала в появлении нового молодого состава группы «ПГ». Классические песни «Парка Горького» с первого и единственного известного в мире альбома, вышедшего в конце 80-х, являются неотъемлемой частью истории группы. Однако время не стоит на месте, и надо двигаться дальше. Группа будет создавать абсолютно новый материал, и несколько новых композиций можно будет услышать уже 28 августа на концерте. Я был бы рад видеть всех музыкантов старого состава на нашем фестивале «35 лет SNC», ведь они тоже как группа там когда-то родились. И хотел бы видеть их желание поддержать молодых ребят.

Сегодня по разным причинам не все смогли присутствовать на этой встрече, и я представлю только трех музыкантов: виртуозный лидер-гитарист и он же классный вокалист Олег Изотов; бас-гитарист Иван Гуськов, барабанщик Алексей Баев — оба тоже крутые музыканты и великолепные вокалисты, а остальных вы можете увидеть и услышать перед концертом на репетиции, куда мы будем рады вас пригласить, или уже на концерте 28 августа. К тому времени, надеемся, уже выйдет из больницы Коля Носков, который сейчас проходит профилактику, уже будет в Москве Марко Мендоза, может быть, удастся сделать визу Кенни Аронову. В общем, весь состав в действии я буду готов представить вам 27 августа.

Тем временем группа «Парк Горького» сейчас работает над новым альбомом и готовится к выступлению на фестивале. Уже сделано несколько демо-записей, и мы готовы их представить. Из них две песни — из раннего репертуара «ПГ»: «My Generation» и «Peace in Our Time», которые по моей инициативе появились в 1988-м в первом альбоме группы, и кроме того, две новые песни: «Human Race» и «Church of Rock ‘n’ Roll».

Как я уже говорил, ни я, ни новый состав группы не видим оснований для каких-либо конфликтов ни с кем из музыкантов старого состава. Вопрос не в том, кто круче, а в том, что сегодня, на новом витке жизни, я собрал молодых музыкантов, которые будут создавать новую музыку. Это Gorky Park XXI века. Перепевать старые песни ни у кого и в мыслях нет. А две песни из старого альбома — авторства не «Парка Горького», а The Who («My Generation») и Bon Jovi («Peace in Our Time») — в полной мере выражают мировоззрение сегодняшней команды, музыканты которой, несмотря на свой юный возраст, разделяют со мной идеологию хиппи 60-х. В этих двух песнях, как и в новой песне группы — «Human Race», — речь идет о судьбе не только российского, но и нового поколения всего мира, которое стоит перед выбором своего пути. «Парк Горького»» сегодня провозглашает МИР, ЛЮБОВЬ и СВОБОДУ. Ведь, по сути, настоящая свобода — это и есть рок-н-ролл.

Стас НАМИН

