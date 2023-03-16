Смешарики и Нижегородская область подписали соглашение о сотрудничестве

16 марта в рамках Международной туристической выставки MITT-2023 в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере детского туризма между Правительством Нижегородской области и анимационным брендом «Смешарики».

Документ подписали Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики», Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области и Наталья Миронченко, директор «Агентства гостеприимства Нижегородской области».

Соглашение предусматривает совместную выработку согласованных предложений по продвижению туристической привлекательности Нижегородской области в направлении детского туризма; привлечение внимания к туристическим объектам, повышение узнаваемости региона в медиа- и Интернет-пространстве.

«Детско-молодежный туризм сейчас является одним из перспективных направлений внутреннего туризма в России. В регионе уже действуют туроператоры по детскому и молодежному туризму, которые предлагают множество маршрутов, в том числе по местам традиционного бытования народных художественных промыслов. Ежегодно в регионе появляются новые детские площадки, образовательные центры, благоустраивается городская среда для семейного отдыха. Город активно меняется, преображается и становится все более гостеприимным и открытым для юных путешественников и их родителей! Статус «Столицы детского туризма» дает региону новые возможности для развития такого направления, как отдых с детьми. Я уверен, что Смешарики, выступающие в качестве амбассадоров детского туризма в Нижнем Новгороде, будут привлекать к нам все больше маленьких туристов!» — рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В свою очередь генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина, так прокомментировала событие:

«Смешарики – один из самых узнаваемых и популярных анимационных проектов нашей страны, которому в этом году исполняется 20 лет. Это сериал, на котором выросло уже несколько поколений. Его любят как дети, так и взрослые. Кто следит за сериалом, тот знает, что наши персонажи много путешествуют. В прошлом году мы выпустили специальный образовательный цикл – «Азбука дружбы народов со Смешариками», в котором рассказали о культуре и традициях малых народов. Смешарики были в космосе и под водой, исследовали далекие города и побывали в горах. И, конечно, узнав о том, что Нижний Новгород объявлен «столицей детского туризма» наши герои поспешили сюда, прямиком из Ромашковой долины. Мы очень благодарны Заместителю Губернатора Нижегородской области Олегу Берковичу, министру туризма и промыслов Нижегородской области Сергею Яковлеву, а также коллегам из «Агентства гостеприимства Нижегородской области», в лице директора Натальи Миронченко за высокий статус амбассадоров детского туризма, который доверили нашим Смешарикам. Искренне надеемся, что теперь туристов, прибывающих в Нижний Новгород будет становиться еще больше. А Смешарики помогут гостям региона быстрее освоиться и узнать много полезных и интересных фактов».

Первым совместным проектом в рамках сотрудничества стал выпуск туристических карт – «Смешарики в Нижнем». На ней представлены различные туристические объекты Нижнего Новгорода, которые будут интересны детям разных возрастов. Историческую справку рассказывают сами персонажи. Карты можно бесплатно получить в центре Visit Nizhny в Нижегородском Кремле. Их вручает один из главных героев мультсериала – кролик Крош.

Напомним, Нижний Новгород получил статус «Столицы детского туризма» 1 июня 2022 г. Официальное открытие проекта «Нижний Новгород – столица детского туризма России» состоялось в середине октября на Нижегородской ярмарке. Первым тематическим мероприятием стала выставка «История игрушки», которая представляла собой интерактивную инсталляцию, раскрывающую эволюцию игрушки – от традиционной обрядовой до цифровой и дополненной реальности.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.