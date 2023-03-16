Ольга Галактионова выступила на пленарном заседании проекта «Музейные маршруты России»

16 марта генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова приняла участие в пленарном заседании в рамках презентационных мероприятий Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», организованных Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Правительства Вологодской области. В этот раз мероприятие посвящено историко-культурному и туристскому проекту «Серебряное ожерелье России», который объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

«Сегодня "Музейные маршруты России" стали ведущим проектом Министерства в области музейного дела. Мероприятия объединяют лидеров музейного сообщества нашей страны. Проект дает очень сильный импульс межмузейного сотрудничества, каждая дискуссия рождает новые совместные проекты, развивает отрасль в целом», — отметила в своем приветственном слове Статс-секретарь, Заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова выступила на пленарном заседании с докладом и рассказала о проекте по продвижению и популяризации музеев России — «Новая русская зима». Цель проекта — показать альтернативные виды досуга, направленные на привлечение к культурно-массовым мероприятиям в тех локациях, которые традиционно не ассоциируются с культурным отдыхом в зимний сезон.

«Проект "Новая русская зима" позволит изменить существующие стереотипы и показать новые возможности для зимнего отдыха. Более того, проект будет содействовать межмузейному взаимодействию, поддержке народных художественных промыслов, обмену лучшими культурными практиками, увеличению туристического потока и социально-экономическому развитию городов», — подчеркнула Ольга Галактионова.

Проект «Новая русская зима» нацелен на создание привлекательности для зимнего отдыха таких регионов, как Калининград, Ленинградская область, Архангельская область, Новгородская область, Урал, Поволжье, Ставропольский край и других. В рамках проекта планируется объединить все музеи регионов на единой интерактивной цифровой платформе, с помощью которой пользователи смогут познакомиться с активностями музеев и построить маршруты для своего путешествия.

Мероприятия в Вологде в рамках масштабного проекта «Музейные маршруты России» продолжатся 17 марта. Участники обсудят роль и возможности музеев в популяризации и продвижении маршрута «Серебряное ожерелье России».

В 2022 году «Музейные маршруты» с успехом прошли в 12 регионах шести федеральных округов Российской Федерации (Тюменской области, Кемеровской области, Московской области, Республике Марий Эл, Краснодарском крае, Ростовской области, Ярославской области, Мурманской области, Ленинградской области, Нижегородской области, Республике Башкортостан и стратегической сессии в Санкт-Петербурге). В этому году музейные маршруты запланированы в СЗФО, ЦФО, ПФО, СФО, УФО и ЮФО.

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