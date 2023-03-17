Актриса и модель Алина Засобина стала другом фонда «Гольфстрим»

Актриса поддержит инклюзивные проекты БФ «Гольфстрим» и примет участие в развитии социальной и благотворительной деятельности фонда.

«Благотворительность очень важна для меня и когда я узнала о деятельности фонда, то с радостью захотела присоединиться к этой команде. Благотворительный фонд «Гольфстрим» делает важную работу, мне хочется быть сопричастной к ней. Помогать детям и подросткам с особенностями здоровья – это еще и побуждать людей быть добрее. Мне хочется на своем примере приобщить своего 9-летнего сына Мирослава к благотворительности и научить помогать людям», — рассказала актриса и модель Алина Засобина.

«Мы сердечно рады, что Алина стала другом фонда «Гольфстрим» и будет вместе с нами популяризировать инклюзию и тем самым помогать подопечным и участвовать в наших проектах! Мы от всей души благодарим Алину за поддержку нашего фонда и её искреннюю веру в нас. Мы убеждены, что только вместе мы можем помочь еще большему количеству людей», — прокомментировала президент фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова.

В ближайших планах Алины – участие и поддержка проектов благотворительного фонда.

Алина Засобина начала свою творческую карьеру с модельного бизнеса. В Стамбуле случайная встреча с известным фотографом Джиджи Реджини и фотосъемка в его студии помогли девушке открыть свою красоту. В один момент она превратилась из долговязой кудрявой блондинки в «прекрасного лебедя». После этого были конкурсы красоты, передачи на телевидении в качестве ведущей, работа в модельных агентствах.

На данный момент актриса реализует себя в сфере кино, телевидения и моделинга. Алина снималась во многих сериалах («Кухня», «Отель Элеон», «Саша-Таня», «Боты», «Светофор», «Записки Отельера», «Звездный суд» и другие), в полных метрах («Клубаре», «Стикере» и других).

В 2022 году снялась в главной роли в Болливудском проекте «Thai Massage». Фильм вышел в январе этого года на Netflix. И был в top рекомендациях на этой платформе. Также она снялась в главной роли в проекте «СпимГоворим». Премьера планируется в марте 2023 года.

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