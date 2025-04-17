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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUИнтерес россиян к самиздат-площадкам вырос на 37%

Интерес россиян к самиздат-площадкам вырос на 37%

editor
By editor
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заглушка

Россияне всё активнее читают произведения начинающих авторов на самиздат-площадках — число пользователей таких сервисов за год выросло на 37%, а время, проведённое на этих ресурсах, увеличилось на 24%. При этом на фоне бурного роста самиздат-платформ классические сервисы электронных библиотек показывают более скромную динамику. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за первый квартал 2024 и 2025 годов.

В целом число пользователей онлайн-сервисов для чтения книг выросло на 10% за год. При этом львиную долю прироста обеспечили именно самиздат-площадки — на них пришлось 62% новых читателей, тогда как классические электронные библиотеки привлекли лишь 38%.

Динамика потребления интернет-трафика также говорит в пользу сервисов для начинающих авторов — за год объем данных, потребляемых пользователями самиздат-сервисов, вырос на 30%, в то время как трафик классических книжных платформ увеличился лишь на 2%. Особенно показательна статистика по времени, проведенному на ресурсах: у самиздат-площадок этот показатель вырос на 24%, а у традиционных сервисов, напротив, снизился на 6%.

Онлайн-самиздат позволяет авторам публиковать свои произведения на платформе и продавать их читателям напрямую, минуя традиционные издательства. Зачастую на таких площадках размещается жанровая литература: фантастика, фэнтези или романтическая проза.

По объему потребляемого трафика лидером среди книжных платформ остается «ЛитРес», за ним следует сервис «Яндекс Книги». Третье, четвертое и пятое места заняли самиздат-площадки Author Today, Litgorod и Litnet.com. При этом MyBook.ru, который ранее входил в тройку лидеров, опустился на шестую строчку.

Наиболее активные пользователи самиздат-сервисов — люди 36-45 лет — на них приходится 28% трафика и 29% всей аудитории таких платформ. Самый значительный рост показала возрастная категория 56+ — на 67%, а объем потребляемого ими трафика — на 60%. Для сравнения, в сегменте классических книжных онлайн-сервисов эта возрастная группа за год выросла всего на 25% по количеству пользователей и на 28% по трафику.

Основной аудиторией традиционных онлайн-библиотек являются россияне 26-45 лет — 60% пользователей и генерируют такую же долю трафика. Интересно, что классические сервисы чаще выбирают женщины (52%), а самиздат-площадки предпочитают мужчины (также 52%).

Больше всего самиздат-сервисами пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В топ-10 по среднему трафику на пользователя также вошли Челябинск, Краснодар, Хабаровск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Владивосток. Традиционные онлайн-библиотеки наиболее популярны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Кемерово и Челябинске.

«Москвичи всё чаще читают произведения начинающих авторов на самиздат-площадках — число таких пользователей за год выросло на 27%. При этом классические сервисы электронных библиотек показывают более скромный рост — на 14%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов за первый квартал 2024 и 2025 годов.

В целом число пользователей онлайн-библиотек среди москвичей за год выросло на 15%. Основными днями для погружения в литературные миры у столичных читателей стали четверг, пятница и суббота. Реже всего в онлайн-библиотеки они заходят по понедельникам», – сообщают в пресс-службе Мегафона.

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