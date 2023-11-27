«Смешарики» представили взрослый альбом «Мысли»

24 ноября «Смешарики» совместно с лейблом Riki Music выпустили новый музыкальный альбом «Мысли». В семи композициях Смешарики рассуждают о гордости, любви, страданиях и поиске смысла.

За основу «Мыслей» взяты цитаты персонажей из популярных серий «Смешариков». Создатели отмечают, что с помощью спокойного музыкального настроения, ненавязчиво переходящего в стиль эмбиент, в альбоме подчеркиваются философские идеи, изначально заложенные в сериал его авторами. Фокус-треком стала композиция «Разум», созданная на основе серии «Психолог», в которой Кар-Карыч вынужден примерить на себя необычную роль. На официальном YouTube-канале Riki music представлен клип на данную композицию. Помимо «Психолога» в новом альбоме фанаты найдут отсылки к таким сериям как «Солнечный зайчик», «Торжество разума», «Близко к сердцу» и другим.

«Так выглядит осенняя меланхолия Смешариков. Лирическая грусть, неторопливые размышления, череда сомнений и умение ставить многоточия. Такого альбома Смешарики, да и, пожалуй, другие анимационные персонажи, еще не выпускали. Смешарики не гонятся за трендами. Они их создают», - прокомментировал премьеру Олег Трояновский, музыкальный продюсер ГК «Рики».