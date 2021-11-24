Объявлены лауреаты II Международного конкурса дирижеров имени Валерия Халилова: в конкурсе одержал победу дирижер Мариинского театра

18 ноября 2021 года в Москве подведены итоги II Международного конкурса дирижеров имени Валерия Халилова: по результатам отборочных туров определены лауреаты, дипломанты и призеры конкурса, состоялись гала-концерт и торжественная церемония награждения.

Лауреатом I степени стал Арсений Шупляков, дирижер сценно-духового оркестра Государственного академического Мариинского театра. Арсений Шупляков стал также обладателем специального приза председателя жюри Александра Сладковского – сертификата на участие в качестве дирижера в одном из концертов 57-го концертного сезона Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

В турах конкурса приняли участие более 30 конкурсантов из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Южной Кореи.

Лауреатами среди 12 дирижеров из России и Белоруссии, прошедшими все туры конкурса также стали:

Игорь Андрюшин, преподаватель Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова (г. Москва) – II место;

Кирилл Черчик, дирижер Губернаторского оркестра Московской области; преподаватель Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова (г. Москва) – III место;

Всем лауреатам вручены памятные дипломы, ценные подарки, а также денежные премии в 3400, 2300 и 1100 евро за I, II и III место соответственно. В целом призовой фонд конкурса, сформированный благодаря партнерской поддержке «Газпром трансгаз Москва», составил 600 000 рублей.

Дипломантами конкурса стали Александр Голиков, дирижер духового оркестра Средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург), и Сергей Свиридов, художественный руководитель и главный дирижер Концертного оркестра Югры (г. Ханты-Мансийск).

– Я не могу скрыть восхищения нашим главным лауреатом, подчеркну с глубоким чувством, сердечностью и радостью, что это выпускник Санкт-Петербургской консерватории, человек, который связан с той самой петербургской дирижерской школой, которая гремит по всему миру уже много десятилетий, – сказал Александр Сладковский, председатель жюри конкурса, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. – Поздравляю Арсения Шуплякова с замечательной победой, я получил потрясающее впечатление о его мастерстве и счастлив, что участие его в наших программах в Казани украсит наш сезон. Я буду с нетерпением ждать профессиональных контактов с этим потрясающим и очень одаренным молодым дирижером.

Специальный приз председателя жюри Александра Сладковского — сертификат на участие в качестве дирижера в одном из концертов 57-го концертного сезона был также вручен единственной девушке-дирижеру, прошедшей во второй тур конкурса — Анастасии Борисовой, преподавателю оркестрового класса Академии джаза (г. Москва).

Благотворительный фонд имени Валерия Халилова также учредил специальный приз и выбрал получателем сертификата на участие в качестве дирижера в Гала-концерте Международного фестиваля имени Валерия Халилова 30 января 2022 года военного дирижера оркестра Военно-морского политехнического института Юрия Лепилина (г. Пушкин).

– Это было незабываемо по накалу страстей, по потрясающему звучанию оркестров, которые были главным действующим лицом на сцене и, конечно, из-за наших молодых талантливых коллег – дирижеров, которые начинают свою карьеру, на мой взгляд, блистательно, – поделился впечатлениями от конкурса Александр Сладковский – Я поздравляю всех лауреатов, дипломантов, всех участников II тура – все были на высоте и проявили себя в высшей степени профессионально. Это был действительно яркий музыкальный эпизод в истории духовой музыки России.

На заключительном гала-концерте в сопровождении Губернаторского оркестра Московской области Московского Губернского драматического театра выступили лауреаты и дипломанты конкурса, концерт открыла Анастасия Борисова, исполнением «Весенней увертюры» Валерия Халилова.

Проект получил грант Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а также поддерживается Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и ООО «Газпром трансгаз Москва».

Фото – Благотворительный фонд имени Валерия Халилова

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