Аниме-сериалы «Боевой континент» и «Путешествия к бессмертию» собрали миллиарды просмотров

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере фэнтези-сериалов «Боевой континент» и «Путешествия к бессмертию» — необычных анимационных проектов из Китая. В главных ролях – популярный актер Шон Сяо, известный в том числе по участию в музыкальной группе X NINE. Также в сериале снялись звезда дорам Калвин Чэнь, У Сюаньи и Гао Тайюй.

«Боевой континент», созданный по мотивам одноименного романа Тан-Цзя Саньшао, прославился на своей родине и уже на десятый день трансляции по китайскому телевидению собрал один миллиард просмотров, а спустя три недели показа – два миллиарда. С середины 2021 года «Боевой континент» начали показывать в других странах мира.

Это вдохновляющая история мальчика по имени Тан Сан, который в раннем детстве потерял мать и живёт с пьющим отцом, постепенно обучаясь кузнечному делу. Встреча с Су Юньтао из Зала боевых духов помогает Тан Саню пробудить его суперспособности. Мальчику предстоит стать сильнее, чтобы раскрыть тайны своей семьи. Он начинает учиться боевым искусствам и попадает в таинственный мир, где главной его задачей становится получение титула Мастера духов.

Проект наполнен атрибутами китайского кинематографа и в игровой форме расскажет о боевых искусствах, восточной философии и магии. Кроме того, в сериале использована прорывная 3D-графика, которая делает «Боевой континент» визуально безупречным проектом и расширяет реальность героев.

Режиссером сериала стал дебютант Ян Чжэньюй, который в Китае известен как оператор, а сценарий писал Ван Цзюань («Путь меча и снегов», «Радость жизни»), который переработал в формат телесаги роман Саньшао и одноименную мангу.

Вместе с премьерой «Боевого континента» KION также покажет анимационный фентези-сериал «Путешествие к бессмертию», также китайского производства. Это история об обычном мальчике из деревни, который становится прихожанином школы в Цзян Ху. Ему предстоит сразиться с демонами и древними небожителями, чтобы найти свой собственный путь к бессмертию. Этот проект зрители азиатской части мира и ценители аниме полюбили за детальную прорисовку восточных сражений.

Озвучивали анимационный проект популярные китайские актеры Ян Тяньсян, Гу Цзяншань, Цяо Шиюй и другие. Кроме того, в проекте прозвучит музыка известного в Китае кинокомпозитора Бьорна Шэня.

«Боевой континент» и «Путешествие к бессмертию» доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

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