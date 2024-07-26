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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Смешарики выпустили легендарную тему «Погоня»

editor
By editor
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погоня - смешарики

На лейбле Riki Music   вышла легендарная тема «Погоня».

 «Погоня» — одна из самых популярных музыкальных композиций из анимационного сериала «Смешарики». Впервые она прозвучала в 2004 году в эпизоде «Как собрать друзей по-быстрому», а огромную популярность получила после серии «Большие гонки» 2005 года.

Бессменным композиторам проекта Марине Ланда и Сергею Васильеву удалось создать универсальное произведение, актуальность которого с годами только растет. Тысячи фанатов используют его в своих видео для музыкальной иллюстрации самых разных событий.   «Может показаться странным, но тема “Погони” изначально называлась “Кроватка”. Поскольку появилась она в серии “Как собрать друзей по быстрому”, где герои несутся по долине на кровати Нюши. Эта мелодия многое определила в стилистике музыки “Смешариков” — трубы с сурдиной, перкуссии, смешение музыкальных стилей и гротеск. Все это потом еще не раз использовалось в мультсериале. Ну и надо признаться, что дикие вопли в конце темы принадлежат одному из несчастных композиторов», — Марина Ланда и Сергей Васильев.

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