Смешарики выпустили легендарную тему «Погоня»

На лейбле Riki Music вышла легендарная тема «Погоня».

«Погоня» — одна из самых популярных музыкальных композиций из анимационного сериала «Смешарики». Впервые она прозвучала в 2004 году в эпизоде «Как собрать друзей по-быстрому», а огромную популярность получила после серии «Большие гонки» 2005 года.

Бессменным композиторам проекта Марине Ланда и Сергею Васильеву удалось создать универсальное произведение, актуальность которого с годами только растет. Тысячи фанатов используют его в своих видео для музыкальной иллюстрации самых разных событий. «Может показаться странным, но тема “Погони” изначально называлась “Кроватка”. Поскольку появилась она в серии “Как собрать друзей по быстрому”, где герои несутся по долине на кровати Нюши. Эта мелодия многое определила в стилистике музыки “Смешариков” — трубы с сурдиной, перкуссии, смешение музыкальных стилей и гротеск. Все это потом еще не раз использовалось в мультсериале. Ну и надо признаться, что дикие вопли в конце темы принадлежат одному из несчастных композиторов», — Марина Ланда и Сергей Васильев.