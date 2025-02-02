Смешарики выпустили новый мемный трек «Фижма Phonk»

31 января создатели анимационного сериала «Смешарики» совместно с лейблом Riki Music выпустили сингл в жанре фонк, созданный на основе фанатского творчества.
«Фижма Phonk» — трек основанный на ставшем популярным в начале 2025 года меме «Фижма». В его основе лежит фрагмент диалога Лосяша и Кар-Карыча из классической серии «Смешариков» «Эрудит», в котором редкие слова «фижма» и «хорда» злят Карыча, потому что он никогда о них не слышал. Именно его гнев послужил поводом для многочисленных мемов и пародий, набравших десятки миллионов просмотров в соцсетях. Смешарики не остались в стороне и решили поддержать творчество фанатов официальным треком по мотивам популярного мема.