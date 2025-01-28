«Пересадка в Стамбуле»: автор «Колымы» готовит инновационный альбом

— Когда язык жанра устаревает, жанр перестает привлекать современную аудиторию. Поэтому альбом Юрия Истомина имеет все шансы вернуть шансон в поле зрения зумеров и интеллектуальной аудитории. А «вайб 90-х», который никуда не делся, вписывается в актуальную сейчас эстетику условного «Слова пацана». Можно сказать, что это трансформация шансона. Получился такой шансон с человеческим лицом, шансон для умных, – отмечает музыкальный продюсер Александр Тихонов.

Альбом родился после 20-летнего творческого перерыва. Юрий Истомин за это время построил серьезный инвестиционный бизнес, но музыка всегда оставалась для него хобби, к которому приятно бывает возвращаться под настроение. Каждая из композиций создавалась как послание к друзьям, многие из которых работают в той же сфере, и впервые исполнялась на дружеских мероприятиях.

— Первые слушатели говорят, что то, что у меня получилось – не для привычных любителей шансона, а скорее для тех, кто шансон не любит. Поскольку песни писались для атмосферы домашних посиделок, то их тематика и многие словечки – как из самых обсуждаемых тем в Telegram, – рассказал Юрий Истомин корреспонденту «ИнтерМедиа».

Это отлично иллюстрируют даже названия композиций: «Пересадка в Стамбуле», «Макконахью», «Chat GPT», «Джоконда», «Фалькон», «Ну как тебе такое, Илон Маск?», «Квантовая запутанность на зоне», «Выигрыш в Матрице», «От офиса в Сити до рая»… Подробнее об этих композициях и ребрендинге шансона можно будет прочесть в интервью Юрия Истомина, которое будет опубликовано на intermedia.ru уже через несколько дней – в день выхода альбома.

Заглавная песня релиза «Пересадка в Стамбуле» и «Новый год на Лазурке» уже доступны в виде синглов. Они набрали на Яндекс Музыке более 150 000 прослушиваний менее чем за месяц.