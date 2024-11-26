Смешарики выпустили виниловую пластинку с ремиксами

ГК «Рики» выпустила виниловую пластинку, на которой собраны самые прослушиваемые ремиксы «Смешариков».

В трек-листе 20 танцевальных ремиксов в жанрах Dance, Disco и G-house таких культовых песен как «Обормот», «Город Омск», «Марафонец», «Бедненький больной» и других. Авторы оригинальных композиций — Марина Ланда и Сергей Васильев, бессменные композиторы проекта «Смешарики».

Треки, вышедшие ранее на музыкальных площадках в альбомах «Смешарики. Ремиксы», «Ремиксы 2.2.22» и «Ремиксы III», прослушали уже более миллиарда раз, а фанаты сняли под них миллионы вертикальных видео в социальных сетях.

Благодаря современным технологиям создателям альбома удалось достичь максимального качества аналогового звука, передав весь драйв, легкость и задор, которые присущи только «Смешарикам».