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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Брендон Стоун и участник проекта «Выжить в Дубае» Торнике Квитатиани объявили о выпуске совместного трека

editor
By editor
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Фото © Анна Голубева

29 ноября состоялся релиз трека «Мисс красоты» — это совместная работа певца и актера Торнике Квитатиани и Брендона Стоуна — певца, композитора и музыкального продюсера.

Артисты давно дружат и планировали записать дуэт еще несколько лет назад, но идея воплотилась только сейчас, после участия Торнике в проекте «Выжить в Дубае». Брендон Стоун написал зажигательную песню, смешав восточный стиль и латино, сделал аранжировку и продакшн.

В треке рассказывается история о том, как одна девушка понравилась двум парням. Что было дальше вы узнаете, послушав песню.

«Брендон со своей семьей любит и смотрит проект «Выжить в Дубае» на ТНТ. И когда для меня этот проект закончился, Брендон позвонил мне с теплыми словами, сказал, что болел за меня, похвалил за правильное поведение. Мы разговорились и пришли к выводу, что можем записать дуэт. Через несколько дней после этого диалога я уже был у него в студии, и мы сразу начали писать текст, 80% которого придумал Брендон, я ему помогал. В итоге родилась песня «Мисс красоты», — рассказал Торнике Квитатиани.

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