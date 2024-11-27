Брендон Стоун и участник проекта «Выжить в Дубае» Торнике Квитатиани объявили о выпуске совместного трека

29 ноября состоялся релиз трека «Мисс красоты» — это совместная работа певца и актера Торнике Квитатиани и Брендона Стоуна — певца, композитора и музыкального продюсера.

Артисты давно дружат и планировали записать дуэт еще несколько лет назад, но идея воплотилась только сейчас, после участия Торнике в проекте «Выжить в Дубае». Брендон Стоун написал зажигательную песню, смешав восточный стиль и латино, сделал аранжировку и продакшн.

В треке рассказывается история о том, как одна девушка понравилась двум парням. Что было дальше вы узнаете, послушав песню.

«Брендон со своей семьей любит и смотрит проект «Выжить в Дубае» на ТНТ. И когда для меня этот проект закончился, Брендон позвонил мне с теплыми словами, сказал, что болел за меня, похвалил за правильное поведение. Мы разговорились и пришли к выводу, что можем записать дуэт. Через несколько дней после этого диалога я уже был у него в студии, и мы сразу начали писать текст, 80% которого придумал Брендон, я ему помогал. В итоге родилась песня «Мисс красоты», — рассказал Торнике Квитатиани.