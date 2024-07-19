Новый трек «Обман»: ALLERGIA и MANTULINY совместно презентуют свою музыкальную работу

ALLERGIA и дуэт MANTULINY объявили о выходе своего совместного трека под названием «Обман». Эта музыкальная коллаборация уже доступна на всех основных стриминговых платформах.

ALLERGIA, молодой исполнитель с уникальной особенностью — аллергией на мир, который его окружает, неуклонно взбирается на вершины музыкальных чартов, впечатляя своих слушателей хитами. Резидент фестиваля Таврида, ALLERGIA продолжает радовать поклонников свежими произведениями.

MANTULINY, дуэт из двух сестер Софы и Радмиры, всегда отличается эмоциональными текстами и мелодиями, отражающими их глубокую музыкальную душу и мощный творческий потенциал.

Эта спонтанная коллаборация двух талантливых артистов привела к созданию трека с колоссальным хитовым потенциалом, который обещает найти свой отклик у широкой аудитории. «Обман» — песня о том, как мы красиво обманываем друг друга, всегда актуальная и универсальная. Ведь иногда ложь — это наш самообман.

Не упустите возможность услышать трек «Обман» прямо сейчас на всех популярных музыкальных платформах. Следите за новостями и обновлениями на официальных страницах ALLERGIA и MANTULINY в социальных сетях.