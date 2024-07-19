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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Новый трек «Обман»: ALLERGIA и MANTULINY совместно презентуют свою музыкальную работу

editor
By editor
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allergia-mantuliny

ALLERGIA и дуэт MANTULINY объявили о выходе своего совместного трека под названием «Обман». Эта музыкальная коллаборация уже доступна на всех основных стриминговых платформах.

ALLERGIA, молодой исполнитель с уникальной особенностью — аллергией на мир, который его окружает, неуклонно взбирается на вершины музыкальных чартов, впечатляя своих слушателей хитами. Резидент фестиваля Таврида, ALLERGIA продолжает радовать поклонников свежими произведениями.

MANTULINY, дуэт из двух сестер Софы и Радмиры, всегда отличается эмоциональными текстами и мелодиями, отражающими их глубокую музыкальную душу и мощный творческий потенциал.

Эта спонтанная коллаборация двух талантливых артистов привела к созданию трека с колоссальным хитовым потенциалом, который обещает найти свой отклик у широкой аудитории. «Обман» — песня о том, как мы красиво обманываем друг друга, всегда актуальная и универсальная. Ведь иногда ложь — это наш самообман.

Не упустите возможность услышать трек «Обман» прямо сейчас на всех популярных музыкальных платформах. Следите за новостями и обновлениями на официальных страницах ALLERGIA и MANTULINY в социальных сетях.

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