Смешарики запускают челлендж в VK Клипах на фонк-версию песни «Славный город Кострома»

14 апреля создатели анимационного сериала «Смешарики» от ГК «Рики» запустили челлендж в VK Клипах #ЕдуВКострому под трек K.O.S.T.R.O.M.A. Phonk. Мероприятие приурочено к выходу макси-сингла от Riki Music, включающего в себя фонк, ремикс и переизданную оригинальную версии песни «Славный город Кострома».

Музыкальный лейбл Riki Music радует поклонников проекта «Смешарики» уникальной новинкой. С 14 апреля на всех музыкальных площадках появится макси-сингл «Кострома». Оригинальная версия песни уже более полугода является одним из самых популярных фоновых звуков для создания вертикальных видео.

Релиз включает в себя фонк, ремикс и переизданную оригинальную версии трека из третьей части серии «Эффект бабушки» по сценарию Алексея Лебедева.

Одновременно с выходом макси-сингла на платформе VK Клипы стартовал челлендж #ЕдуВКострому. Участникам предлагается записать клип под песню K.O.S.T.R.O.M.A. Phonk, представив, что они едут в автомобиле веселиться в Кострому. При этом руль обязательно должен быть импровизированным!

Челлендж #ЕдуВКострому продлится с 14 до 28 апреля. По условиям конкурса участникам необходимо обязательно прикрепить трек K.O.S.T.R.O.M.A. Phonk к отправленному видео, а в описании указать хештег #ЕдуВКострому.

10 победителей получат памятные призы от Смешариков.

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