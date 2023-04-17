Молодая певица Юлия Колерт рассказала историю о любовных терзаниях в новом треке «Окна»

Юлия Колерт - музыкант, автор песен и композитор. В ее песнях сочетается нежность, женственность, сила голоса и красота слова. В новом треке «Окна» Юлия передала силу любовных переживаний в ожидании взаимности от другого человека.
«Это окна твоего дома. Только почему твоё ещё не зажглось? Или светит кому-то другому?» - проникновенно поет Юлия, и эти строчки отзываются в душе слушателя раскатами легкой грусти, потому что близки каждому.
Юлия Колерт о треке:
– Песня «Окна» для меня живая: написана была быстро, ночью, в абсолютном порыве, когда иначе как стихами и музыкой сказать невозможно. И я боялась студийной работы - думала, вдруг эту хрупкую, но честную эмоцию не смогу передать на записи, прожить так, как было тогда. Но сейчас слушаю и, кажется, смогла. Мы долго работали над аранжировкой - была череда нескольких попыток, чтобы услышать и почувствовать, что это - она самая, моя песня.
Соавтором трека выступил саундпродюсер Сергей Купцов, который известен совместными работами с Димой Биланом, 5sta family, Elvira T.
Послушать трек можно уже на всех стриминговых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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