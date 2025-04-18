KVINKA — «Эмодзи». Новый релиз на лейбле Riki Music

KVINKA (Юлия Тутова) популярна у детей и подростков, проводящих досуг на игровой онлайн-платформе Roblox, где каждый может создавать игры в разных жанрах или погружаться в миры, созданные другими пользователями. Обитательница метавселенной, взявшая псевдоним Roblox Queen, со временем превратилась в культовую блогершу, совокупная аудитория которой в соцсетях составляет более 15 млн человек.

Новый трек «Эмодзи» от KVINKA — это яркий поп, с запоминающимся припевом и позитивным посылом. Артистка превращает повседневные моменты в интересные истории, где каждый становится живым смайликом.

Сингл уже доступен на всех музыкальных площадках.

KVINKA (Юлия Тутова) — популярная блогерша по Roblox в России. Суммарная аудитория Roblox Queen (псевдоним девушки) составляет 15 млн подписчиков. Увлекшись эстрадным вокалом, школьница в десять лет получила диплом международного фестиваля-конкурса «Дебют». В 2016-м она блистала в номинации «Художественное слово» на конкурсах детского и юношеского творчества «Арт-Караван» и Global Fest.