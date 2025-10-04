В Краснодарском крае сняли документальный фильм про катастрофу танкеров «Волгонефть»

В Краснодарском крае при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) завершились съёмки фильма «Черное черное море» Елены Кабановой и Андрея Тимощенко. Это картина про молодых ученых и волонтёров, которые работают на пляжах Анапы и близлежащих посёлков для ликвидации последствий крушения нефтеналивных танкеров в Керченском проливе.

Напомним, что катастрофа произошла в декабре 2024 года, когда столкнулись нефтеналивные танкеры «Волгонефть», перевозившие около девяти тысяч тонн мазута и нефтяного сырья. В результате крушения погиб член экипажа одного из танкеров, еще несколько получили травмы, в море вытекло около 40% топлива, о чём в ходе прямой линии заявил президент Владимир Путин, назвав происшествие «экологической бедой».

Множество людей объединились для экстренной очистки территории. Среди них – герои фильма «Черное черное море». Владимир Каляев – изобретатель, руководитель группы проектов развития «СКОЛТЕХ», который вместе со своей командой конструирует специальные фильтрационные системы, позволяющие эффективно очищать зоны загрязнения. Молодые пермские инженеры Рустам Сабиров и Эдуард Валеев собрали промышленную установку-центрифугу, которая фильтрует песок от мазута.

Режиссер Елена Кабанова переживает эту трагедию особенно тяжело – девушка родилась и выросла в Краснодарском крае, и море для неё, как и всех местных жителей – «живой организм, живое существо, родственник».

«Я никогда такого не видела… Бесконечное черное болото, и ему не видно края. Запах, все говорили про невыносимый ядовитый запах… мёртвые птицы и дельфины… Всё отравлено. И, когда, казалось бы, нет надежды, и остаётся только горько плакать, все жители и неравнодушные собрались вместе, чтобы спасти Море. В этой бесконечной ядовитой тьме появился луч света. Пришли волонтёры, учёные и инженеры из разных уголков России, со своими идеями и разработками.

Документальный фильм “Чёрное Чёрное море” – это фильм-портрет молодых ученых и волонтёров, которые по собственной инициативе работают на пляжах Анапы. Именно это и есть наш шанс на спасение», – поделилась кинематографист.

Картина является победителем Конкурса документального кино ФПРК («Россия – взгляд в будущее») 2025 года. Это один из ключевых проектов фонда, реализуемых ежегодно, с момента учреждения организации в 2022 году.