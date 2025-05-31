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Выставка «Нулевой пациент» открылась в новом арт-пространстве Тулы

editor
By editor
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нулевой пациент - тула
Фото © Юлия Гарнеева

В Туле состоялось открытие нового независимого арт-пространства «Резервуар» — частной мастерской и галереи современного искусства. Первая выставка проекта, «Нулевой пациент», прошла при кураторской поддержке медиа-проекта Stanok и собрала около 100 гостей на вернисаже, сопровождавшемся живым ambient-сетом от Hiroshima Health Insurance и открытым диалогом с художниками.

В экспозиции — живопись, графика, инсталляции, диджитал-арт, линогравюры, оттиски и работа на рисовой бумаге. Проект объединил художников из Москвы, Тулы, Великобритании и Ирана: Sina Afshar, Глафира Котова, Максим Фёдоров / Es Denkt, Олег Лимин, Антон Осенний, Нина Кузьмина, Алиса Игнатьева, Глеб Салин, Александр Гореликов и Тимофей Яржомбек.

Выставка осмысляет феномен «нулевого пациента» — фигуры, с которой начинается заражение. В социальном контексте художник становится отклонением, культурным вирусом в материалистической системе, подающей на вход ресурсы, а на выход — контроль и потребление. Выставка помещает это высказывание в пространство, напоминающее то ли лабораторию, то ли больничную палату — с трубами, кафелем и светом, дробящимся на белых стенах.

«Резервуар» — это не только помещение, но и метод. Здесь мы запускаем мутацию идей, которые ищут своего следующего носителя», — говорят организаторы.

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