«Сновогодняя»: DJ SMASH и POET подарили россиянам новый суперхит

1 декабря популярные музыканты DJ SMASH и POËT представили слушателям трек «Сновогодняя»: яркая новинка может стать новым новогодним хитом и занять лидирующие позиции музыкальных чартов.
«Сновогодняя» — трогательная история о вере и надежде на чудо, которого порой так не хватает нам в жизни. Это атмосферная и по-настоящему народная веселая песня, которая однозначно придется к месту везде — как на вечеринках , детских тусовках, новогодних елках и шоу, так и в веселой дружеской компании, уютным вечером у камина или на новогоднем корпоративе. Добрая и душевная композиция о том, что в праздничную ночь каждый из нас может осуществить свою самую заветную мечту, без сомнений завоюет любовь слушателей.
«Спасибо всем, кто вешает огни
На окна наших крошечных квартир,
Они ведут меня к тебе, когда нет сил идти,
Снежинки сыплются за воротник.
Я остываю, словно я — вампир,
Прошу, напомни мне о том,
Что я могу любить,
А-А-А-А, Счастливый Новый год,
И это никто у нас не заберет!..»
Примечательно, что «Сновогодняя» получила продолжение на экранах в музыкальном мини-фильме режиссера Кати Як, в съемках которого приняли участие топовые артисты нашей страны — Люся Чеботина и Гарик Харламов, примерив на себя самые необычные образы. А автором слов песни выступила поэтесса Наталья Гришковец в соавторстве с Андреем Ширманом.
«Новый год — время волшебства для всех без исключения, и дух этого чудесного праздника невозможно отнять — он всегда будет жить в сердцах и детей, и взрослых. Пусть в эту новогоднюю ночь все будут счастливы и получат долгожданные подарки от Деда Мороза, а все мечты — непременно сбудутся!», — пожелали авторы трека своим слушателям.
Стоит отметить, что вместе с DJ SMASH эту зажигательную, но в то же время проникновенную композицию исполнил POËT — единственный на данный момент молодой артист из США, целенаправленно выбравший русский язык и русскую культуру как направление своего творчества. Его вокал вы уже могли слышать ранее в совместных работах с DJ SMASH — таких как «Беги, дорогая, Беги» и «АТМЛ».
В общем, «Сновогодняя» от DJ SMASH и POËT обещает стать громким хитом уходящего года, который особенно «зайдет» аудитории в преддверии праздников — настоящее музыкальное волшебство от дуэта талантливых артистов! Трек уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках страны.
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