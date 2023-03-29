ANSE: «Я становлюсь совершенно обнажена перед слушателями»

28 марта состоялась большая премьера сингла и mood-видео ANSE «В обнимку с Питером».

История о лично прожитом опыте, о жизни, эмоциях и состоянии ANSE во время проживания в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург – особенный город для артистки. Как признается сама певица, она же автор слов и музыки, это самый искренний и важный трек из написанных ею. Каждое слово, каждая строчка олицетворяют её.

«Выпустив этот трек, я становлюсь совершенно обнажена перед слушателями. Там такие вещи, которыми я обычно не делюсь с людьми. Трек про меня, любовь, жизнь и дружбу», - делится ANSE.

Певица прожила больше четырех лет в Санкт-Петербурге. За это время у неё успел сформироваться любимый маршрут, по которому она всегда гуляет, когда приезжает в город. Любит это делать одна, с музыкой в наушниках, или в полной тишине наедине со своими мыслями.

В момент написания трека было много работы. ANSE не могла уехать из Москвы.

«Перед сном, засыпая, я в голове представляла свою прогулку по Питеру. Родился трек, с теми мыслями, эмоциями и ощущениями, которые были внутри меня. Очень хочу, чтобы эта работа помогла людям задуматься о том, что на самом деле важно в нашей жизни, что есть вещи, о которых никогда нельзя забывать, вне зависимости от того, какие у вас жизненные обстоятельства, сколько у вас работы», - заканчивает свой рассказ ANSE.

Слушайте трек и смотрите mood-видео «В обнимку с Питером» на всех площадках и цените то, что имеете.

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