24 февраля 2021 года в Москве открывается новое фотографическое пространство PENNLAB Gallery, ставящее перед собой задачи развития и поддержки фотографов и художников работающих с фотографией в России.

Основатели галереи Михаил Краснов и Николай Дмитриев

В пространстве бывшей типографии легендарного советского издательства «Правда» открывается новая галерея — PENNLAB Gallery, которая, по замыслу ее учредителей Михаила Краснова и Николая Дмитриева, будет способствовать формированию и активному развитию российского рынка фотоискусства. Открытие собственной галереи стало закономерным этапом развития фотоцентра «ФотоПро», который на сегодняшний день располагает уникальной по своему техническому оснащению лабораторией. Это позволило основателям проекта создать новую институцию на карте Москвы, которая должна стать точкой притяжения для профессионалов и ценителей искусства.

Пространство PENNLAB Gallery откроется выставочным проектом «Гербарий», который задает направление дальнейшей деятельности галереи. В проект войдет около 70 работ, созданных 16 художниками, работающими с фотографией и фиксирующими современность. Это Илья Батраков, Игорь Елуков, Ира Рокка, Никита Пирогов, Ольга Воробьева, Ольга Матвеева, Анастасия Безрукова, Даша Трофимова, Дарья Назарова, Александр Верёвкин, Максим Романенко, Фёдор Конюхов, Александр Никольский, Анна Мирошниченко, Марина Истомина, Мария Кожанова. Имена этих авторов известны в фотографических кругах, у каждого сформировался собственный язык, выкристаллизовались темы, с которыми они работают, однако не все они известны широкой публике. Каждый из авторов так или иначе работает с темой личного, вынося личное в публичное поле. Их работы объединяет хрупкость, искренность, нежность, интуитивность, сочетающиеся с критическим подходом.

В роли кураторов выставки «Гербарий» выступили художники Анастасия Цайдер, Елена Аносова и Петр Антонов, совмещающие собственные художественные практики с курированием фотографических проектов в Москве и регионах («Новый пейзаж», «Сибирь. Настоящее», и др.)

Архитектор проекта Лиля Сабирова превратила экспозицию в пространственную инсталляцию, рассчитанную на медитативное погружение зрителя в облако смыслов и значений, меняющихся в зависимости от точки наблюдения, траектории движения и преломления света.

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