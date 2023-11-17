Музей-заповедник «Музей Мирового океана» совместно с Центральным музеем связи имени А.С. Попова представили выставочный проект «Соединяя города и страны». Выставка предлагает посетителям отвлечься от суеты, взять ручку, открытку и отправить «привет» родным, близким, друзьям в разные уголки нашей большой страны. Наверняка многие помнят время настоящих бумажных писем – написанных от руки, с длинными описаниями повседневных событий и дел. Сегодня такие письма пишут редко – мы живем в эпоху мессенджеров.

Представьте, какое путешествие совершает открытка с помощью невидимого и непонятного, на первый взгляд, механизма почтовой связи. Об этом и рассказывает выставка. А также о том, что свидетельства работы почты – предметы филателии: письма, конверты и открытки с почтовыми марками и штемпелями, которые давно уже стали предметом коллекционирования, - это способ познания мира, расширения знаний во всех областях.

«Говоря о почте, нельзя не упомянуть морскую почту. Это почта романтиков. Бутылки с записками, брошенные в океан. Волна, прибивающая письмо к далёкому берегу. Люди, нашедшие и прочитавшие эти записки. Такой тип почты он был необходим в определенные времена. А сегодня он вызывает ощущения дальних путешествий, незнакомых берегов и дружбы между людьми», - говорит заместитель генерального директора музея-заповедника «Музея Мирового океана» Лариса Зубина.

Посетители увидят форму почтмейстера XIX века, редкие почтовые марки и конверты, почтовые ящики и сумки для сбора корреспонденции, поддужные колокольчики для работы почтовых экипажей, документальные источники работы почтальонов и почтового транспорта из фондов Музея Мирового океана, Центрального музея связи имени А.С. Попова и частных коллекций партнеров выставки.

«Выставка, представляющая почтовую коммуникацию мира, рассказывает о технологических почтовых решениях настоящего времени, вспоминает историю почты, воспетой в произведениях литературы и искусства, и настраивает на те возможности, которые ждут нас в будущем. Уверен, проект будет пользоваться большим интересом», - сказал директор Центрального музея связи им. А.С. Попова Сергей Иванюк.

Партнер выставки Управление федеральной почтовой связи Калининградской области предоставил предметы, повествующие об истории почты в регионе. К слову, работа современных почтальонов по-прежнему непростая: доставляя письма и посылки в самые отдалённые места Калининградской области, они за год проходят около 1,3 млн километров — расстояние, равное по протяжённости 32,5 экваторам. А почтовые машины региона проезжают 5 млн километров — это почти как 125 экваторов.

«Для нас большая честь презентовать почтовые экспонаты на выставке в Музее Мирового океана. Мы собрали и передали в выставочный фонд как предметы старины: кассовый аппарат, коммутатор, так и современные - форму оператора связи, почтовый ящик, коллекцию игрушечного почтового транспорта. Всё это поможет посетителям музея получить представление о почте разных времен, ведь почтовая связь в Калининградской области развивалась постепенно: от службы посыльных до обеспечения услугами всей территории региона», - отметил директор УФПС Калининградской области Сергей Аронов.

Специально к выставке Музей Мирового океана выпустил почтовую открытку, которую посетители смогут приобрети, заполнить и опустить в почтовый ящик, установленный непосредственной в экспозиции.