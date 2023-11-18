Фелипе Пуиг Рибера. Письмо к Л.Н. Толстому. 28 августа 1908 года. Торрент, Валенсия, Испания

В московском Центре изучения испанской культуры открылась выставка, подготовленная Государственным музеем Л.Н. Толстого, «Я зову тебя «учитель». Письма Льву Толстому на испанском языке». Посетители смогут увидеть копии писем, которые на протяжении двадцати лет Лев Толстой получал от читателей из испаноязычных стран.

В экспозиции представлено более тридцати писем, написанных Толстому иностранными педагогами, историками, писателями, врачами, архитекторами, домохозяйками. Несмотря на то что это послания от людей разных профессий и социального положения, все они написаны с теплотой и восхищением.

За всю жизнь Лев Николаевич Толстой получил около пятисот тысяч писем, написал – около десяти тысяч. В последние двадцать лет жизни, с 1890 по 1910 год, Л.Н. Толстому пришло множество писем на испанском языке. Письма шли поездами из Испании, пароходами из Аргентины, голландскими пакетботами из Мексики, Гватемалы и Никарагуа через Атлантический океан, речными судами и даже на китобойных кораблях.

В своих письмах люди делились впечатлениями от прочитанных произведений, благодарили автора и рассказывали о том, насколько сильно его творчество повлияло на них. Представленные письма и цитаты из них позволят современному зрителю ощутить те эмоции, которые испытывали авторы этих посланий, жившие в XIX–XX веках.

«Представители испаноязычного читательского сообщества стали одними из первых международных толкователей творчества Л.Н. Толстого. Они высоко оценили талант Льва Николаевича, современность его высказываний, тонкое понимание и мастерское описание человеческой души. Их волновали не только книги писателя, но и он сам как личность. Многие из адресантов видели в Л.Н. Толстом единомышленника, а иногда – наставника», - отмечает куратор выставки, научный сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого Александра Мустонина.

Фермин Мартинес. Письмо к Л.Н. Толстому. 30 марта 1908 года. Лас-Пальмас, Испания

Ribó y Marin, владелец магазина «Libreria Artistica». Письмо к Л.Н. Толстому. 1 сентября 1903 года. Барселона, Италия, на французском языке

Le Général Président de la Croix-Rouge Espanole. Письмо к Л.Н. Толстому. 14 ноября 1898 года. Мадрид, Испания, на французском языке