В Центре креативного арт-дизайна La Atmosfera на ВДНХ в воскресенье, 17 сентября, откроется выставка фэшн-фотографа Доры Файнциммер «За стеклом». На выставке будет представлена коллекция автора из 30 лучших кадров.
Дора Файнциммер обучалась в Высшей школе фотографии и работала в современных интернет-изданиях. Фотовыставка «За стеклом» расскажет о творческом пути автора, представит самые яркие работы и позволит погрузиться в мир фэшн-фотографии.
По словам Доры Файнциммер, окружающие часто говорили об отсутствии у нее таланта, но фотограф решила остаться в профессии и завоевывать фотовселенную. На выставке будет представлена коллекция снимков, сделанных в моменты максимального вдохновения Доры. Увидеть работы можно в Центре креативного арт-дизайна La Atmosfera до 24 сентября.
Главная выставка страны — одна из самых популярных точек притяжения для фотографов. Специально для всех, кто влюблен в фотоискусство, на сайте Выставки стартовал проект с фотохудожником Михаилом Киракосяном «Фотография на ВДНХ». Всем желающим предлагают попробовать себя в роли фотохудожника и отправиться в творческое путешествие по территории. Также посетители могут узнавать обо всех тематических выставках, которые на данный момент рекомендуется посетить на ВДНХ.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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