В Санкт-Петербурге на Форуме объединенных культур проходит международная выставка «Цифровой культурный код»

В Санкт-Петербурге, в рамках Форума объединенных культур, проходит международная выставка «Цифровой культурный код», организованная Neural Arts Digital Academy (NADA). Выставка деликатно показывает размытые границы между материальным и нематериальным мирами, олицетворяя захватывающее взаимодействие между физическим существованием и расширяющимся цифровым горизонтом.

«Все большее количество людей углубляются в изучение альтернативного современного искусства, в котором цифровой мир является приоритетным в сфере коммуникаций и развлечений. Основная задача нашей выставки показать посетителям отличную от физической реальность и окунуть их в атмосферу своих глубинных воспоминаний, ассоциаций и оцифрованных мечт», – рассказала Екатерина Фоминых-Капица, руководитель проекта «Цифровой культурный код».

Визуализация и жизнь ностальгических образов, детских желаний и непередаваемых словами эмоций станет реальна за пределами физических возможностей при создании цифровых работ, которые позволяют объединить архитектуру, скульптуру, цвет, движение и звук в один захватывающий опыт.

Участниками выставки стали 11 художников со всего мира, в числе которых Константин Худяков, Платон Юрич, Стефа, Глеб Солнцев, Refik Anadol, Bongdoe и др. Они представят 22 картины в новаторском стиле, созданные в современном цифровом контексте. Работы цифровых художников разрушат стереотипы об искусственном интеллекте и машинном обучении, предлагая альтернативное визионерское понимание современного искусства и художественного творчества.

«Я совершенно не опасаюсь доминирования цифровой мысли над человеческим разумом, т.к. программы пишет человек, и как бы подробно не был прописан код – искусственный разум не способен в себя вместить всю глубину людских эмоций и переживаний. Мне дороги мои воспоминания и если я и хотел бы видеть какую-то реальную помощь от всех этих программ, то в первую очередь, наверное, то, как можно было бы оцифровать и сгенерировать все сохранённые фотокарточки моего детства», - делится своими мыслями Президент ТСХР Константин Худяков.