«Манюня» – телеканал «СОЛНЦЕ» эксклюзивно покажет бестселлер этой зимы

С 10 февраля на новом семейном канале «СОЛНЦЕ» (входит в «МЕДИА1») состоится большая всероссийская премьера. Зрители впервые смогут посмотреть долгожданную «Манюню» в телевизионном эфире. Теперь культовый юмористический сериал, снятый онлайн-кинотеатром Okko по серии книг-бестселлеров армянской писательницы Наринэ Абгарян, доступен и для ТВ аудитории. Канал «СОЛНЦЕ» получил эксклюзивные права на телепоказы комедии о подружках Манюне и Наринэ, и их семьях.

Премьеры двух сезонов «Манюни» для интернет-аудитории с огромным успехом уже прошли в онлайн-кинотеатров Okkо. В 2022 году первый сезон комедии вошел в топ-10 среди всех сериалов по итогам года по количеству уникальных зрителей, а на данный момент у двух сезонов сериала более 1 млн уникальных зрителей и 18 млн просмотров в Okko. Начиная с 10 февраля все сезоны «Манюни» смогут посмотреть зрители канала «СОЛНЦЕ».

Действие сериала разворачивается летом 1979-го года в уютных двориках маленького армянского городка Берд. Именно здесь живут главные героини – школьницы Манюня (Екатерина Темнова) и Наринэ (Карина Каграманян), вместе поющие в хоре. Подружек ждут приключения, полные озорства и детской непосредственности. Добрая и увлекательная комедия объединит школьников и подростков, мам и пап, бабушек и дедушек, собрав их возле экрана телевизора. Для детей сериал станет веселым приключением в компании интересных и смелых друзей, а взрослым подарит возможность поностальгировать о советском детстве, где была вкусная мамина еда, треск пластинок в проигрывателе и бесконечные летние каникулы. «Манюня» дополнит линейку семейных сериалов и фильмов канала «СОЛНЦЕ».

«СОЛНЦЕ» развивается, и как мы говорили при запуске, в программную сетку добавляются классные и хитовые премьеры. И дальше мы только продолжим радовать зрителей. Также, как нас продолжают радовать рейтинги, очень высокие для нового канала, которому чуть больше месяца. А озорная «Манюня», уверен станет не только прекрасным дополнением к семейным фильмам и сериалам телеканала, но и отличным способом провести время с родными, уютно устроившись перед телевизором. «Манюня» делает нас всех чуточку добрее, и это - очень важно», - отмечает Рубен Оганесян, генеральный продюсер канала.

«Мы с особым трепетом и вниманием относимся к контенту собственного производства. «Манюня» стала абсолютным хитом в Okko, и мы рады, что благодаря нашему сотрудничеству с телеканалом «СОЛНЦЕ», сериал для всей семьи о смешной и доброй истории дружбы увидят и, уверены, по достоинству оценят как юные зрители, так и их родители», – говорит заместитель генерального директора, директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская.

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