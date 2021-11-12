«Соколиная охота в Коломенском». Музей-заповедник «Коломенское» открывает новую выставку

16 ноября 2021 года, во Всемирный день соколиной охоты, музей-заповедник «Коломенское» открывает новую выставку на Соколином дворе.

Соколиная охота царя Алексея Михайловича. Соколиный двор. Инсценировка царской соколиной охоты.

Соколиная охота известна с древних времен как одно из главных развлечений королевский семей. Наибольшее распространение это занятие получило при дворах европейских и азиатских правителей Средневековья и Нового времени. К числу заядлых любителей соколиной охоты относят главу Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена, а также Чингисхана, Тамерлана и русского царя Алексея Михайловича.

В период царствования Алексея Михайловича в Коломенском была возведена одна из царских кречатен. Здесь, на заливных лугах, царь и его старшие сыновья посвящали время своему любимому занятию – «красной соколиной охоте». Царь часто приезжал в Коломенское поохотиться. Например, в придворном дневнике 1657 года есть записи, что летом Алексей Михайлович посетил село более 20 раз.

При Алексее Михайловиче соколиная охота переживала свой расцвет: это была крупнейшая в Европе придворная охота с ловчими птицами. Тогда же в России появился первый профессиональный литературный труд — «Урядник сокольничего пути» — царь принял личное участие в его составлении.

Более 4000 лет соколиная охота является неотъемлемой частью культуры стран Европы и Азии. В 2010 году ЮНЕСКО признала соколиную охоту объектом нематериального наследия человечества, показывающим уникальное взаимодействие человека и хищной птицы.

Сегодня соколиная охота развивается во многих странах мира, среди которых Россия, США, Великобритания и Япония. В наши дни приемы соколиной охоты часто используются и для иных целей. Например, орнитологические службы аэропортов при помощи ловчих птиц обеспечивают «чистое» небо, помогают избежать катастроф от столкновения самолетов со стаями птиц. По этому же принципу обеспечивается охрана памятников культуры от засилья птичьих стай, которые могут нарушить внешний вид и сохранность ценных объектов.

Современная коломенская кречатня – единственное место в Москве, где можно понаблюдать за полетом ловчих птиц, узнать об особенностях их поведения и о том, как их обучают охотничьему ремеслу. Познакомиться с историческими данными можно на выставке «Соколиная охота в Коломенском». Выставка помогает представить обстановку, в которой жили и работали царские сокольники в XVII веке, знакомит с основными терминами этого ремесла, а также атрибутами, которые используются при тренировке ловчих птиц, рассказывает историю соколиной охоты и отмечает ценность этого культурного наследия.

Соколиный двор включает в себя музейную выставку в Доме сокольника и экспозицию под открытым небом, демонстрирующую разные виды хищных птиц. Здесь проводятся экскурсионные программы и музейные мероприятия с обязательным показом полета соколов-балoбанов, ястреба-тетеревятника, и канюка.

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