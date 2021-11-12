В Москве состоялось торжественное открытие фотовыставки «Мексика: Люди и дела»

10 ноября 2021 года, в самом центре Москвы на Арбате (ул. Арбат, 17) состоялось торжественное открытие уличной фотовыставки «Мексика: люди и дела», посвященной 200-летию обретения Мексикой независимости и 131-й годовщине установления российско-мексиканских дипломатических отношений. В церемонии торжественного открытия приняли участие Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Берта Пенсадо Морено, автор выставки, российский фотограф и путешественник Сергей Ковальчук и Председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов.

Александр Щетинин на открытии выставки отметил, что Мексика — это удивительная страна с глубокой историей, прекрасной природой и великолепным искусством. «Прежде всего, это страна замечательного народа, который дорожит своей историей и смотрит в будущее, — продолжил дипломат. — В этом году страна отметила 200-летие обретения независимости. Поэтому нам очень приятно сегодня здесь еще раз поздравить мексиканцев с этой немаленькой, но очень важной датой. Больше чем 130 лет поддерживаются самые добрые, тесные отношения между нашими странами и народами. Мы знаем, любим мексиканское искусство».

Автор выставки Сергей Ковальчук выразил благодарность Министерству иностранных дел РФ, инициировавшему фотопроект, а также Посольству России в Мексике, Союзу фотохудожников России и фестивалю современной фотографии «Фиксаж», подготовившим и организовавшим поездку. «Я счастлив, что мне повезло сделать фотопроект, приуроченный такой знаменательной дате, как 200 лет обретения независимости Мексики. В Мексике я был впервые и остался восхищенным этой настолько разнообразной страной, сохранившей огромную часть своего культурного наследия. Я очень надеюсь, что этот фотопроект внесет свой вклад в развитие дружеских отношений между нашими странами, а для российских туристов даст дополнительные идеи для путешествий», — отметил Сергей.

Берта Пенсадо Морено, посол Мексики в РФ Норма, присутствовавшая на открытии, также поблагодарила Министерство иностранных дел РФ, правительство России и власти Москвы за инициативу проведения этой фотовыставки и подчеркнула символичность мероприятия как важной составляющей культурного и духовного единения народов России и Мексики, укрепления уз дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Дмитрий Иванов отдельно отметил, что фотография является универсальным средством культурного обмена между странами.

В экспозицию фотовыставки сити-формата «Мексика: люди и дела» вошли 130 фотографий – портреты современников-мексиканцев, живущих на рубеже третьего столетия независимости. На фоне знаменитых пирамид с тысячелетней историей — лица ученых-археологов, совершающих открытия, ныряльщики шоу Ла-Кебрада, прыгающие с высоты двенадцатиэтажного дома в любую погоду, скульптор, создавший памятник Юрию Кнорозову, владелец мастерской по обработке обсидиана, портрет продавца флейт, который торгует ими у подножия памятника истории, капитан лодки, сопровождающий туристов в Каньоне Сумидеро и обрезчик роз. Все они интересны автору одинаково. У всех героев – свои дела, своя жизнь, но объединяет их общая судьба свободных людей, живущих в стране, которая 200 лет назад обрела независимость.

Уличный формат фотовыставки позволит зрителям избежать риска для здоровья в условиях пандемии коронавируса.

Выставка продлится до 29 ноября 2021 года.

Фото – МИД РФ

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