Сокровища Натальи Шабельской

выставка истории костюма натальи шабельской

В музее-заповеднике «Царицыно» открыта выставка «Великолепие русского костюма. Собрание Натальи Шабельской».

Наталья Шабельская – дама дворянских корней, родилась в Таганроге, позже переехала с семьей в Москву, где основала частный «музей старины». Она собирала вышивки, народные костюмы, образцы головных уборов, кружев, материи – вся губернская Россия была в коллекции Натальи Шабельской.

Большая часть собрания столь знатной дамы находится в Российском этнографическом музее. Другие предметы разошлись по музеям Москвы, Рязани, Архангельска, Ярославля, есть её коллекции и за рубежом.

выставка истории костюма натальи шабельской

Сейчас же в «Царицыно» можно любоваться российским богатством собрания Шабельской. Костюмы и кички, крестильныеи подвенечные платья, затейливые кокошники и даже короны. Конечно, нельзя пройти и мимо великолепных образцов живописи – картин Константина Маковского.

Не забываем и театр. Фольклорные мотивы использовали режиссёры МХТ, будь то «Снегурочка», «Борис Годунов», «Царь Фёдор Иоаннович». Наталья Шабельская была знакома с Владимиром Стасовым, купцами-старообрядцами. С ней советовались, общались, дружили.

Красоты и смыслы народного костюма находят воплощение и в современном кинематографе («Мешок без дна», Р. Хамдамова), а также появлении самых различных школ, мастер-классов, фестивалей. История России претворяется для нас в наших этнографических традициях.

Марина АБРАМОВА.
Изображения предоставлены пресс-службой музея-заповедника «Царицыно»

