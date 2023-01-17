Выставка современных российских художников в BURO ALL GALLERY

В BURO ALL GALLERY открывается выставка «Трилогия чувств». Эта экспозиция задумана основательницей галереи Еленой Антоновой и куратором выставки, искусствоведом Мариной Горбуновой как результат неожиданной общности восприятия от произведений трех современных российских художников: фотографа Ирины Казариди и скульпторов Дмитрия Чекучинова и Виталия Жуйкова. В течение месяца посетители BURO ALL GALLERY смогут увидеть произведения трех разных авторов, объединенные основными темами, с которыми они работают — образ лошади, солярная символика, символы предков и тема памяти рода.

Елена Антонова, руководитель BURO ALL DESIGN: «BURO ALL GALLERY — это площадка для творческих экспериментов. При взаимодействии с художниками мы стремимся предоставить им максимальную свободу для самовыражения. Нынешняя экспозиция станет уже третьим выставочным проектом осенне-зимнего сезона 2022­–2023, — это направление нашей работы, внутри которого мы активно поддерживаем современных российских авторов и стараемся обратить внимание профессионального сообщества на набирающий популярность тренд — российское студийное творчество — и новые имена».

По словам куратора, художники, представленные на выставке, создают свои произведения на стыке искусства и дизайна. Их также объединяет работа в анималистическом жанре, отсылки к примитивному искусству и мифологии, связь со стихиями огня, воздуха, земли в качестве источника вдохновения, — все вместе, в сочетании с опытом тактильного восприятия, позволяет пережить индивидуальный, почти иммерсивный опыт, сравнимый с погружением в природную среду и пребыванием в ней, активизировать мыслительные процессы и обострить восприятие искусства и ремесла.

Фотографии Ирины Казариди выставляются в престижных галереях в России, Монако, Франции, Швейцарии, Дубае, США, Аргентине. Ее мастерство особенно проявляется в фиксации сложных ракурсов и движения, тогда как игра света акцентирует внимание на выразительной мускулатуре и грациозных изгибах, напоминая о природном благородстве лошадей. Умение передать эмоциональную связь животного и человека притягивает к работам Ирины ценителей фотографии со всего мира, а выстраиваемые композиции становятся максимально выигрышными фокусными точками в интерьерах любой сложности. Автор говорит: «Мне нравится сознательно создавать свои работы для интерьеров, вероятно, потому, что меня вдохновляют дома и французские дизайнеры, которые тоже любят лошадей, такие как Кристиан Лиегр, Патрик Жиль, Доротея Буасье».

Ирина Казариди. Проект «Horses»

Художник, предметный дизайнер, основатель мастерской «Русский дом» Дмитрий Чекучинов создает свои работы из массива дерева, используя различные техники резьбы: трехгранно-выемчатую, плоско-рельефную с растительным орнаментом, объемную в скульптуре. В его работах образ коня отсылает к истории и мифологии славянских народов, но также он сопряжен с объединяющей время и движение солярной символикой, важнейшей для традиционных культур. Кроме скульптуры художник создает уникальные и легко узнаваемые деревянные игрушки: их поверхность обрабатывается полукруглой стамеской, чтобы акцентировать фактуру и сделать ее ребристой, добившись «тактильной кромки». По задумке художника, четыре цвета, с которыми он работает, — черный, белый, серый и красный — хорошо вписываются в любой интерьер.

Дмитрий Чекучинов. «Зеркало»

Художник Виталий Жуйков начинал свой творческий путь с реставрации антикварных вещей — стульев, наличников и т.д. В своей работе он предпочитает использовать естественные материалы, чье природное происхождение выявлено и подчеркнуто, например, старую древесину, в том числе найденную в заброшенных деревнях Удмуртии, на его родине, и задействует другие природные материалы, с помощью которых он стремится раскрыть тему рода и памяти предков. Он создает поверхности, напоминающие кожу животного или отражающие структуру растения. Для придания необходимой фактуры дерево обжигают, пропитывают, вощат или варят в льняном масле. Ни один объект художника невозможно повторить точь-в-точь или воспроизвести по образцу из-за такой сложной и многоступенчатой обработки, которая, делая уникальным уже сам материал, превращает его в художественное высказывание.

По задумке организаторов, на этой выставке тактильные ощущения при знакомстве со скульптурой особенно важны: зрители не только могут, но и должны прикасаться к произведениям, чтобы именно таким образом понять, как двигалась рука художника и буквально осязать процесс творчества, чтобы погрузиться в собственные ощущения от соприкосновения с теплым деревом и обработанной вручную поверхностью. Кроме того, сами произведения и раскрываемые в них темы отсылают зрителей к традициям января и февраля — месяцев, в которых сохранилось множество отголосков языческих праздников и ритуалов. Считается, что в середине февраля встречаются зима и весна, и тогда, в преддверии возрождения природы, хочется говорить и думать о роде и доме, о природных циклах и неподвластных человеку стихиях.

К выставке подготовлена образовательная программа с участием экспертов и художников. Так, 20 января в 18:00 состоится встреча с фотографом Ириной Казариди, а 31 января зрители смогут пообщаться и задать свои вопросы Дмитрию Чекучинову и под руководством мастера расписать деревянную игрушку. 27 января, а также 7 и 21 февраля в BURO ALL GALLERY пройдут лекции искусствоведа, специалиста по истории дизайна Марины Ширской, посвященные российскому студийному творчеству, мировым трендам в декоративном искусстве и коллекционному дизайну.

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