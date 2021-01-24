«Репортажи» мастера французской фотодокументалистики Паскаля Мэтра представили в Мультимедиа Арт Музее Москва

В рамках «Фотобиенале-2020» Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку знаменитого французского фотографа-документалиста Паскаля Мэтра.

Паскаль Мэтр родился в 1955 году в Бюзансе (Франция) в семье кузнеца. Свой первый фотоаппарат (это был Rolleiflex 4×4) он получил в подарок от тети, которая вышла замуж за американского солдата и жила на севере США. После школы Мэтр изучал психологию в университете, а затем был призван в армию, где служил в фоточасти. Там он всерьез увлекся фотографией и в 1979 году начал работать фотокорреспондентом журнала Jeune Afrique. Так началось его фотографическое путешествие длиной в четыре десятилетия — сначала вглубь Африканского континента и далее по странам Африки, Южной Америки, Азии, Ближнего Востока и Европы.

Паскаль Мэтр сотрудничал с самыми известными мировыми журналами: Le Figaro Magazine, Geo, L’Express, Paris Match во Франции; Geo, Stern, Brigitte в Германии; National Geographic в США. Выпустил несколько книг в крупнейших издательствах, не раз становился обладателем престижнейших наград в области фотожурналистики. Так, за фоторепортаж, посвященный участникам Мексиканской революции, в 1987 году Мэтр был удостоен премии World Press Photo.

Многие работы Паскаля Мэтра напоминают живописные полотна, при этом фотограф никогда не делал постановочных кадров, каждая его фотография — документ. Мэтр работал в самых горячих точках планеты, рассказывая зрителям о жизни, культуре и традициях разных народов, раскрывая причины кровопролитных войн и суть международных политических конфликтов. Снимки Паскаля Мэтра удивительно кинематографичны — каждая его серия демонстрирует захватывающую реальную историю.

При этом сам фотограф с присущей ему скромностью рассказывает о своей работе так: «У меня профессия в общем простая. Пожалуй, самое трудное — добраться. Физически оказаться в тех местах, где происходит что-то интересное. А когда добрался, нажать на кнопку не так уж и трудно».

Паскаль Мэтр принципиально не использует цифровую камеру. В день он снимает в среднем по пять пленок. Часто из одного репортажа он отбирает всего два-три удачных снимка — они попадают в книги и на выставки. Остальные служат лишь иллюстрациями к текстам в СМИ.

Паскаль Мэтр. США, 2018 год. Рок-концерт в здании бывшего борделя в Мемфисе. Несколько женщин, работавших в этом заведении, погибло от желтой лихорадки. © Pascal Maitre/Myop/Panos





Паскаль Мэтр. Конго, 2012 год. Основанный бельгийцами в 1914 году завод по производству пальмового масла в городе Бинга. В результате гражданской войны в 1999 году все лежало в руинах. Бельгийцы бросили 16 000 гектаров плантаций и четыре завода по переработке пальмового масла, каучука, кофе и какао. Впоследствии их выкупил Э. Блаттнер, президент группы GBE. Когда мы приобретаем шоколадную пасту или пользуемся косметикой с содержанием пальмового масла, мы не даже представляем, в каких условиях работают люди на заводах по его производству. © Pascal Maitre/Myop/Panos

Паскаль Мэтр. Афганистан, 1992 год. Женщины ожидают начала молитвы в специально отведенном для них месте в мечети Чиндавола в Кабуле. © Pascal Maitre/Myop/Panos





Паскаль Мэтр. Конго, 2012 год. «Саперы» (производное от выражения на французском «Общество светских и стильных людей») из группы «Леопарды Конго» на улицах квартала в Матанго. Они носят приобретенную в секонд-хендах одежду знаменитых брэндов: Yamamoto, Dolce & Gabbana, Paul Smith. Движение зародилось в конце 1970-х как реакция на навязанную президентом Мобуту «аутентичность» и запрет на западный стиль в одежде. © Pascal Maitre/Myop/Panos





Паскаль Мэтр. Нигер, 2007 год. Грузовики с мигрантами в пустыне Тенере. Тысячи нелегальных мигрантов, в основном из Нигерии, Ганы и Мали совершают опасный переход через пустыню в поисках работы в Ливии и странах Европейского союза. © Pascal Maitre/Myop/Panos





Паскаль Мэтр. Чад, 2015 год. Деревня Нгубуа на берегу озера Чад, где 13 февраля 2015 года произошло первое на территории Чада нападение террористической организации «Боко Харам». В 3 часа ночи 46 вооруженных человек на 4 моторных лодках прибыли в Нгубуа. Они убили главу кантона и сожгли большую часть деревни. © Pascal Maitre/Myop/Panos

Паскаль Мэтр. Мадагаскар, 2016 год. Бедный район города Антананариву Манаринтсоа, в котором нет даже уличного освещения. Уличный торговец продает горячую еду. Выжить в этой беднейшей столице мира крайне непросто. © Pascal Maitre/Myop/Panos

Паскаль Мэтр. Нигер, 2018 год. Школа исламского реформаторского течения Изала в городе Агадес. Представители этого движения выступают за возврат к консервативным ценностям. Течение Зала связано с главарем террористической организации «Боко Харам» Мохаммедом Юсуфом. © Pascal Maitre/Myop/Panos

Паскаль Мэтр. Нигер, 1996 год. Женщины племени водаабе во время песчаной бури в долине Азвак. © Pascal Maitre/Myop/Panos

Паскаль Мэтр. Нигер, 1993 год. Туарегские повстанцы. © Pascal Maitre/Myop/Panos

Паскаль Мэтр. Мали, 2019 год. Ополчение традиционных охотников донзо народности бамбара. Их поддерживает малийское правительство для борьбы против народа фульбе, присоединившегося к исламистам. © Pascal Maitre/Myop/Panos

Паскаль Мэтр. Нигерия, 2014 год. Фаст-фуд кафе в центре города Кано. © Pascal Maitre/Myop/Panos

Паскаль Мэтр. Эритрея, 1992 год. Погруженный в раздумья посетитель бара в городе Асмэре. Возможно, он пока не может принять тот факт, что долгая война за независимость уже завершена. © Pascal Maitre/Myop/Panos

Друзья фотографа отмечают его уникальную безмятежность, его способность «успокоить даже самых взвинченных» людей, которых Мэтру доводилось встречать в зонах военных конфликтов, а также особый «панорамный» взгляд, определяющий качество его фотографий.

Паскалю Мэтру сопутствует удача. В Африке, где некоторые племена живут еще первобытнообщинным строем, часто опасливо относились к человеку с фотоаппаратом, приравнивая его к оружию, а некоторые жрецы до сих пор полагают, что фотографический снимок отбирает у человека часть души. Тем не менее фотографу всегда удавалось договориться о съемке и сделать максимально достоверные фоторепортажи. Его ни разу не арестовали. О нем никогда не забывала международная пресса, а выставки Мэтра с большим успехом проходят на престижнейших мировых площадках, включая Европейский дом фотографии (Франция), Фестиваль Visa pour l’image в Перпиньяне (Франция) и др.

Завершит работу выставка 28 марта 2021 года.

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