Новый выпуск видеоканала «Сады искусств» приглашает заглянуть за кулисы оперы

Новый выпуск видеоканала «Сады искусств», выходящего на видеоплатформе VK видео посвящен руководителю Молодежной оперной программы Государственного Академического Большого театра России Дмитрию Вдовину.

Автор и ведущий видеоканала Павел Токарев взял интервью у одного из самых знаменитых оперных педагогов, чья слава отнюдь не ограничивается пределами нашей страны — Дмитрий Вдовин блестяще зарекомендовал себя, работая на ведущих сценах мира. Вот уже более десяти лет мэтр является руководителем Молодёжной оперной программы в Большом театре России, где заслуженно пользуется общим уважением и любовью.

В новом выпуске видеоканала приняли участие Генеральный директор Большого театра Владимир Урин, знаменитый концертмейстер-коуч Любовь Орфенова, Генеральный директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко, пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова. Получился увлекательный рассказ об основных жизненных и творческих вехах мастера. Конечно же, не могли не вспомнить наших блистательных оперных див, царивших на сцене Большого – любимейшей певице Вдовина — Ирине Константиновне Архиповой и легендарной Елене Васильевне Образцовой.

О педагогических принципах и приемах Дмитрия Юрьевича Вдовина говорили его ученики — знаменитые на весь мир оперные певцы Василий Ладюк и Игорь Головатенко.

В апреле нынешнего года Дмитрию Вдовину исполнилось 60 лет, и вся его жизнь посвящена оперному искусству. Дмитрий Юрьевич заслуженный деятель искусств РФ, профессор Академии хорового искусства.

Дмитрий Вдовин член жюри многих престижных международных конкурсов вокалистов — им. Глинки, Елены Образцовой в Петербурге, конкурса ТВ канала «Культура» «Большая опера», (Россия), Le voci verdiane (Вердиевские голоса) в Буссето, им. Виотти и Паваротти в Верчелли, AsLiCo в Комо, Vincero в Неаполе (Италия), Francisco Viñas в Барселоне и Опера де Тенерифе в Испании, конкурсов в Париже и Бордо (Франция), им. Марии Каллас в Афинах (Греция), Competizione dell’opera Italiana в Москве и Линце (Австрия), в Монреале (Канада), в Измире (Турция), им. Монюшко в Варшаве, «Die Meistersinger von Nürnberg» в Нюрнберге, в Харбине (Китай), Бюльбюля в Баку (Азербайджан), Эвы Мартон в Будапеште (Венгрия).

Педагог (с 2009), художественный руководитель (с 2017) вокального департамента Международной музыкальной Академии Юрия Башмета в Сочи.

Среди его учеников — победители самых престижных конкурсов, ведущие солисты крупнейших театров мира, таких как Большой театр, Ла Скала, Метрополитен опера, Королевская опера Ковент Гарден, Венская государственная опера, Берлинская государственная опера, Парижская национальная опера, театр Реал в Мадриде и многих других.

Музыкальный продюсер Павел Токарев, создал видеоканал «Сады искусств» в декабре 2021 года. Первые выпуски были посвящены творчеству таких звезд как Мария Каллас и Барбра Стрейзанд, отдельный выпуск был посвящен семье продюсера. Сьемки проходят в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

Фото – видеоканал «Сады искусств»

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