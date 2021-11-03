SON LEO. Из Ростова в Москву или от обычного программиста к миллионной аудиторией

Son Leo (Сон Лео) актер театра и кино, блогер с миллионной аудиторией. О своём повседневном дне и о платформах «Инстаграм» и «Тик-Ток».

– Расскажите о своем детстве

— Я родился во Владивостоке, с семьей переехали в Ростов. Детство было насыщенное и спокойное. Школа, спорт, стремления…

– Кем хотели стать?

– Если говорить о совсем юности, то конечно космонавтом (смеётся). В целом я для себя когда-то поставил цель стать актёром. Но судьба привела меня изначально к другой профессии. По образованию я программист, что наверное странно звучит, ведь в стереотипах программисты выглядят несколько по-другому.

– Почему решили стать блогером?

– Это был вызов самому себе, смогу ли я сделать что-то интересное. И, как мне кажется, это получилось. Через призму платформ, вы видите определенный образ, в котором я реализуюсь. Образ который я для себя выбрал, насыщен внутренней харизмой. И это подкреплено качественным визуальным рядом.

– Как проходит обычный рабочий день блогера?

– Если честно, это круговорот событий, бесконечная гонка для реализации идей по контенту. Создание инфоповодов. Ты должен постоянно быть в ресурсе, рассказывать или показывать собственную жизнь подписчикам, общаться с ними.

Люди зачастую обесценивают сферу блогерства. Естественно, её невозможно сравнивать с монотонной работой клерка или тяжелой работой грузчика, продавца магазина или бесконечно трудной работой учителя. Но поверьте, блогер — это человек деятельный! Каждую секунду ты думаешь, цепляешься за каждый момент. Так как от этого зависит твой контент и, зачастую нет времени даже на элементарный отдых.

– Чем «ТикТок» отличается от «Инстаграм»?

– Это совершенно две разные платформы, как по аудитории, так и по контенту. Если в «ТикТок», задав ритм, платформа сама помогает тебе «раскрутится», то алгоритмы «Инстаграм» — совершенно другие. Если раньше на платформе «Инстаграм» блогеры могли собрать хорошую аудиторию, то сейчас идёт момент перенасыщенности контентом. Блогеры конкурируют с селебрити и наоборот. Много пабликов. Ты должен и обязан делать уникальный и неповторяющийся контент. Говоря об отличии, я бы сказал так, «ТикТок» — это позитивная развлекательная платформа, а «Инстаграм» стал коммерческим ресурсом.

– Как добиться успеха начинающему блогеру в «ТикТок»?

— Я бы посоветовал, в первую очередь, найти свой собственный стиль! Потом, возможно, делать какие-то интеграции совместно с другими ребятами. И, самое главное — не опускать рук! Если вы постоянно будете генерить контент, то обязательно добьётесь успеха и найдёте свою аудиторию!

– Как блогер зарабатывает на жизнь?

– В первую очередь – это рекламные проекты. Платформы дают возможность зарабатывать на контенте. Рекламодатели, зачастую сами присылают запросы. Естественно, на этом останавливаться не нужно. Вы же понимаете, что сейчас это есть, а завтра этого может и не быть. Так что воспринимайте блогерство, как дополнительный ресурс для заработка, а не основной вид деятельности.

– Какие у вас увлечения?

– Я люблю спорт! Увлекаюсь футболом и атлетикой. Изучаю иностранные языки. Так же, в моей жизни активно присутствуют актерские курсы и все что с этим связано. Хотите спросить, откуда у меня есть на все это время? Так вот, могу сказать точно, что свободного времени у меня совсем нет! Календарь полностью заполнен активностями! И пока у меня есть силы на такие жестокие тайминги в жизни, я стремлюсь получить от жизни максимум.

– Что для вас город Москва?

– Москва – красивый город! Город возможностей, перспектив, полёта мыслей и дела. Уверен, что это мой город! Место, где я смогу реализовать все свои задумки. И неважно, в каком городе ты живешь. Главное, чтоб рядом были правильные, достойные люди, которые смогут поддержать тебя в твоих начинаниях. Такие, как мой продюсер Кира Смитт и вся команда MixPR!

Я уверен, нас ждет большое будущее! Чего и всем желаю!

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