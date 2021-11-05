GTAMILLIONNATA. Cвой путь к популярности

GTAMILLIONNATA – блогер миллионник на платформе Тик-Ток (5 миллионов подписчиков), бизнес-вумен и профессиональная танцовщица.

– Первый и самый интересный вопрос, почему пал выбор именно на этот ник?

– Многие задают мне данный вопрос. Решение, как не странно, было обдуманное с моей точки зрения (Улыбается). В выборе ника @millionnata для Instagram и TikTok я придерживалась старой избитой цитаты Капитана Врунгеля «как корабль назовешь, так он и проплывёт». И это действительно сработало! Впоследствии, видоизменила на @gtamillionnata, так как меня именно так начали называть поклонники моих работ.

– Не смущает ассоциация с девушкой GTA?

– Меня совершенно это не смущает. Именно в этом изюминка моих видео. У многих кто когда-то играл или в данное время играет в популярную во всем мире игру «GTA» мои видео вызывают массу эмоций и сравнение с девушкой лёгкого поведения. Необратимый процесс. Ведь это один из ярких персонажей игры. В целом, первоначальная идея видео заключалось в необычной походке персонажа из игры, а вот то как меня видит обыватель скорее говорит о его предпочтениях (смеётся). Но я рада, что могу вызывать эти ассоциативные эмоции у своих поклонников, ведь это образ в социальных сетях, а не в жизни.

– Расскажите о вашем детстве? Артистизм ворвался в вашу жизнь в ранние годы?

– По наблюдению родителей и рассказов с их слов, артистизм зародился ещё в раннем детстве. Несмотря на юный возраст, окрепнув и встав на ноги, опираясь о детскую кровать я уже тогда раскачиваясь пританцовывала под известную песню «Coco Jambo». В итоге, танцы вошли в мою жизнь и я начала заниматься ими профессионально. Что касается вокала, в юные годы к сожалению не уделяла ему должного внимания, но сейчас появилась такая возможность и я активно повышаю свой уровень вокальных возможностей.

– Выбранный образ в видео. Почему именно он?

– В подростковом возрасте, что странно для девочки, я увлекалась мальчиковой игрой «GTA SAN Andreas», когда девчонки активно проходили «The Simpsons Game». Так что, наверное, вы догадались откуда возникла идея с «походкой» (улыбается). Был забавный случай. В России все любят обходить углы, я не исключение (смеётся). Пока мои сверстники искали «ключи» для добычи регалий повышения игрового уровня, я решила пойти другим путём. А именно, попытаться взломать игровую платформу «Steam». Но, раз я сижу перед вами, как вы понимаете, это не увенчалось успехом.

– Как вы считаете, молодому артисту нужно ли получать актёрское или музыкальное образование?

– В нашей жизни можно и без образования обойтись, и примеров таких, как вы знаете, много! Главное иметь врождённый талант, либо сильное желание развиваться. Есть много актёров и певцов самоучек, которые делают своё творческое дело на отлично! Но в этих областях все равно нужно развиваться и получать знания, как и в любом деле. Курсы, обучающие ролики, практика и т.д.

– Вы прекрасно выглядите, расскажите о ваших бьюти секретах.

– Я никогда не занималась в спорт-зале. Даже не знаю что это за ощущение. Мой секрет красоты — это танцы. Ведь танцы — это пластика, физическая нагрузка, красота души и тела! Всегда всем советую ходить на танцы! Женщине это даёт очень много преимуществ!

– Социальная сеть Тик-ток, для вас это жизнь? Или в ней есть место для хобби? Или тик-ток это хобби?

– Тик-ток не может занимать всю мою жизнь. Я очень разносторонний человек и у меня много интересов. Некоторые из них я уже перечислила. Тик-ток для меня — это хобби. Но не буду зарекаться. Вдруг это перерастёт в нечто большее… Но в целом, я владелец собственного бизнеса. Это потрясающий салон красоты.

– Какая книга произвела на вас впечатление и осталась в памяти?

– Ник Вуйчич «Жизнь без границ»! Сильный человек и хороший пример для всего поколения!

– Увидим ли мы вас в ближайшее время не только на платформе Тик-Ток?

– Конечно! Меня часто приглашают на передачи ютуб-формата, подкастов и телевизионные передачи.

– Как к вашему увлечению и популярности относится семья?

– Семья меня очень поддерживает! Особенно мама. Она всегда говорит мне одну и ту же фразу: Наташа, ты такая умница, красавица! Ты всегда везде выделяешься! И я это говорю не потому, что ты моя дочь! Мама для меня — это жизнь!

– Есть ли у вас домашние питомцы?

– У меня есть очень умный кот. Помимо того, что он разговорчивый и прыгает выше неба, он ещё как собака приносит свою игрушечную мышь, чтобы с ним поиграли! Осталось научить приносить тапки!..

– Хотели бы снятся в американском проекте? Или стать прототипом для новой игры?

– Стать прототипом новой игры — это моя мечта! Хочется чтобы @rockstargame меня заметили и воплотил эту крутую идею в жизнь! Охх, это была бы бомба!

– С кем бы хотели сыграть в одном кадре? (Полный метр)

– На самом деле, я хочу быть главным героем полного метра! Чтобы со мной хотели сниматься звёзды кино! Мечтать же никто не запрещал!.. Ну, а если рассматривать другой вариант событий, то с удовольствием снялась бы в полном метре с Данилой Козловским. А из американских актёров, с Джейсоном Стэтхэмом.

– Расскажите нашим читателям, как добиться успеха и не упустить свой шанс?

– Чтобы добиться успеха, нужно заниматься тем, что тебе действительно нравится! То есть, делать это с душой! И не бросать! Я — снимала для тик-ток три года. Потом бросила это дело, но со временем возобновила. И это бомбануло на мировом уровне!

Миллионы просмотров и везде я узнаваема. Так что не бросайте начатое! А самый главный секрет — это не повторяться и найти свою «фишку»!

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