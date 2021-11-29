Составитель кинопрограммы МКФ «Золотая башня»: «Фильм «Достоевский межконтинентальный» найдет широкий отклик у зрителей»

Фильм ТВ БРИКС «Достоевский межконтинентальный» будет представлен на кинофестивале в Ингушетии «Золотая башня». Кроме того, в конкурсную программу документальных фильмов вошел фильм совместного производства ТВ БРИКС и Moja Media (ЮАР) «Неизвестный Сталинград». Составитель кинопрограммы МКФ «Золотая башня» Ирина Измайлова дала несколько эксклюзивных комментариев для ТВ БРИКС о своих впечатлениях от просмотра фильма «Достоевский межконтинентальный».

«В этом году сроки проведения фестиваля пришлись на ноябрь. Поскольку 11 ноября Федору Михайловичу Достоевскому исполнилось бы 200 лет, мы с большим удовольствием включили в программу международного кинофестиваля «Золотая башня», отдающего предпочтение фильмам, которые несут коды и единые матрицы общемировых ценностей, картину, созданную компанией ТВ БРИКС. «Достоевский межконтинентальный», посвященный влиянию русского писателя на мировую культуру, философию и искусство в целом, иллюстрирует, как говорит один из героев фильма то, что «у Достоевского всегда будет много читателей»» − заявила Ирина Измайлова.

«Посмотрев ленту режиссера Ивана Захаренко со своей стороны я бы добавила, что после фильма, в котором исследователи и поклонники творчества писателя разных континентов и стран – Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, России, − рассуждают о наследии Достоевского, мне захотелось не только перечитать еще раз его романы, но и, как историку кино, сосчитать, сколько все же было создано киноэкранизаций этого автора в мировом кино. Уверена, фильм «Достоевский межконтинентальный» найдет широкий отклик у зрителей», − отметила составитель кинопрограммы МКФ «Золотая башня» в эксклюзивном комментарии для ТВ БРИКС.

Международный кинофестиваль «Золотая башня» в Республике Ингушетия задуман организаторами как культурно-просветительная, искусствоведческая и информационная киноплощадка. Целью проекта является усиление культурно-просветительской, искусствоведческой и информационной функции кинематографии, более широкого ознакомления жителей Республики Ингушетия с достижениями современного российского кино и шедеврами мирового кинематографа, а также приобщение к кинематографу детской, подростковой и юношеской аудитории. Авторами идеи проведения кинофестиваля являются министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России, народный артист Клим Лаврентьев. Главный приз фестиваля — уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни. Первый кинофестиваль «Золотая башня» прошел в Ингушетии осенью 2014 года.

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