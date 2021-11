Остросюжетный сериал «Горячая зона: Сибирская язва». National Geographic представляет

Вскоре после 11 сентября США потряс еще один смертоносный террористический акт, когда ничего не подозревающим жертвам были разосланы письма со спорами сибирской язвы. Анонимное нападение унесло пять жизней и вызвало панику по всей стране. Несмотря на межведомственные войны и наличие нескольких ложных версий, следователи ФБР вышли на главного подозреваемого – ученого, который работал в сверхсекретной лаборатории USAMRIID и имел беспрепятственный доступ к самым губительным патогенам в мире.

Daniel Dae Kim stars as FBI Agent Matthew Ryker in National Geographic’s upcoming series THE HOT ZONE: ANTHRAX. (National Geographic/Peter Stranks)

5 декабря 2021 года, в 21:00, канал National Geographic начнет показ остросюжетного сериала «Горячая зона: Сибирская язва», основанного на реальных событиях. Второй сезон проекта «Горячая зона» состоит из шести серий и посвящен делу о рассылке писем со спорами сибирской язвы в 2001 году в США. Телеканал National Geographic будет показывать сериал по воскресеньям в 21:00 по две новые серии подряд.

Канал National Geographic представляет мини-сериал «Горячая зона: Сибирская язва», основанный на событиях 2001 года, когда Соединенные Штаты потряс беспрецедентный террористический акт. Письма со спорами сибирской язвы были разосланы ничего не подозревающим жертвам во Флориде, Вашингтоне и Нью-Йорке. Анонимное нападение унесло пять жизней и вызвало панику по всей территории США. Несмотря на множество ложных зацепок, группа агентов ФБР и ученых со временем вышла на главного подозреваемого.

Daniel Dae Kim as FBI Agent Matthew Ryker and Dawn Olivieri as FBI Agent Dani Toretti in National Geographic’s upcoming series THE HOT ZONE: ANTHRAX. (National Geographic/Peter Stranks)

Актерский состав возглавили Дэниел Дэ Ким, известный по роли Джина Квона в сериале «Остаться в живых», и номинант премии «Сатурн» Тони Голдуин. В качестве исполнительных продюсеров выступили сэр Ридли Скотт и Дэвид В. Цукер.

Первый сезон проекта «Горячая зона» стал самым популярным художественным сериалом за всю историю телеканала National Geographic. Сюжет был посвящен вспышке лихорадки Эбола в 1989 году в США. Главную роль в проекте исполнила обладательница трёх премий «Эмми» Джулианна Маргулис.

Премьера сериала «Горячая зона: Сибирская зона» состоится 5 декабря в 21:00 на канале National Geographic. Новые серии будут выходить по воскресеньям в 21:00.

